Не обращают внимания: "скрытая кнопка" холодильника помогает сохранять свежесть продуктов

Переключатель, на котором есть цифры от 0 до 5-7, отвечает за одну из важнейших функций. К сожалению, многие люди, не знают их значения.

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"Скрытая кнопка" холодильника помогает людям сохранить свежесть продуктов дольше. Однако издание The Mirror отмечает, что многие британцы не обращают на нее внимания.

Люди часто жалуются, что продукты плесневеют в холодильнике, хотя они только недавно открыли упаковку. Однако, по мнению британского издания, есть одна "секретная кнопка" для бытовой техники с удобным применением, которая осталась незамеченной. Она расположена во всех холодильниках, но ее часто не замечают и многие не обращают на нее внимания. Но если убедиться, что переключатель установлен на правильную настройку, то вы поможете своим продуктам сохраниться дольше.

"Загадочной кнопкой" является регулятор температуры, который часто находится внутри самого холодильника. Ее настройка помогает продуктам дольше сохранить свою свежеть. На кнопке обычно есть цифры от 0 до 5-7, но не все знают, что они обозначают. Так вы устанавливаете температуру в холодильнике, но на самом деле цифры не всегда соответствуют температуре в градусах Цельсия. Вместо этого они обозначают мощность его работы.

Иллюстративное фото Фото: freepik

Согласно данным Which?, идеальная температура в холодильнике — от OC до 5C. Если она превышает 8C, на продуктах могут быстро размножаться бактерии. Фактические рекомендуемые параметры зависят от производителя и их можно найти в инструкции по эксплуатации.

Если вы хотите проверить точную температуру в холодильнике, поместите термометр в стакан с водой и положите его на среднюю полку. В идеале его нужно оставить на ночь, чтобы получить точные показания.

Также важно помнить, что даже если ваш термостат точен, температура на разных полках будет разной. Чем она выше, тем выше и температура.

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