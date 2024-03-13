Не звертають уваги: "прихована кнопка" холодильника допомагає зберігати свіжість продуктів

Перемикач, на якому є цифри від 0 до 5-7, відповідає за одну з найважливіших функцій. На жаль, багато людей не знають їхнього значення.

Related video

"Прихована кнопка" холодильника допомагає людям зберегти свіжість продуктів довше. Однак видання The Mirror зазначає, що багато британців не звертають на неї уваги.

Люди часто скаржаться, що продукти пліснявіють у холодильнику, хоча вони тільки нещодавно відкрили упаковку. Однак, на думку британського видання, є одна "секретна кнопка" для побутової техніки зі зручним застосуванням, яка залишилася непоміченою. Вона розташована у всіх холодильниках, але її часто не помічають і багато хто не звертає на неї уваги. Але якщо переконатися, що перемикач встановлено на правильне налаштування, то ви допоможете своїм продуктам зберегтися довше.

"Загадковою кнопкою" є регулятор температури, який часто знаходиться всередині самого холодильника. Її налаштування допомагає продуктам довше зберегти свою свіжість. На кнопці зазвичай є цифри від 0 до 5-7, але не всі знають, що вони позначають. Так ви встановлюєте температуру в холодильнику, але насправді цифри не завжди відповідають температурі в градусах Цельсія. Замість цього вони позначають потужність його роботи.

Ілюстративне фото Фото: freepik

Згідно з даними Which?, ідеальна температура в холодильнику — від OC до 5C. Якщо вона перевищує 8C, на продуктах можуть швидко розмножуватися бактерії. Фактичні рекомендовані параметри залежать від виробника і їх можна знайти в інструкції з експлуатації.

Якщо ви хочете перевірити точну температуру в холодильнику, помістіть термометр у склянку з водою і покладіть його на середню полицю. В ідеалі його потрібно залишити на ніч, щоб отримати точні свідчення.

Також важливо пам'ятати, що навіть якщо ваш термостат точний, температура на різних полицях буде різною. Що вона вища, то вищою є і температура.

Раніше Фокус повідомляв, що працівниця круїзного лайнера розповіла про найгірших пасажирів. Люсі Саутертон повідомила, що для деяких людей гігієна у відкритому морі не має ніякого значення. Вона також зазначила, що краще не сперечатися з персоналом корабля.

Також стало відомо, що працівника круїзного лайнера заарештували за приховані камери у ванних кімнатах пасажирів. Постоялиця, яка проживала в каюті з сестрою і матір'ю, виявила записувальний пристрій, коли заглянула під раковину, щоб узяти рулон туалетного паперу.