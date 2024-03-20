Счастливчик, выигравший $1,7 млрд, запрещает соседям заходить на свою собственность (фото)

Теодорус Стрюйк сорвал джекпот и стал обладателем огромного денежного приза. Раньше личность мужчины была неизвестна.

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Победитель второго по величине джекпота в истории американской лотереи Powerball наконец-то стал известен. После выигрыша в 1,765 млрд долларов он запретил местным жителям посещать свою собственность. Об этом пишет Daily Star.

В октябре 2023 года 65-летний Теодорус Стрюйк сорвал джекпот и стал обладателем огромного денежного приза. После этого он повесил у себя дома знак "Посторонним вход воспрещен". Теодорус был одним из тех, кто пять месяцев назад купил выигрышный билет Powerball в небольшом горном городке Фрейзер Парк, штат Калифорния. Владелец магазина получил денежній бонус в размере 1 млн долларов за его продажу.

Соседка победителя лотереи Мэри Драйер рассказала о мужчине, который избегает людей.

"Он обожает своих внуков. С ним просто очень приятно находиться рядом. Вчера я заметила, что он повесил на доме табличку, что по сторонним вход запрещен", — рассказала она.

Другой сосед, Рик Котник, который часто беседует с Теодорусом о рыбалке, пошутил, что если бы знал, то не сказал бы никому, о том где он находился во время объявления о Powerball.

Второй по величине джекпот в истории американской лотереи Powerball Фото: KGET Мужчина запречает людям заходить на свою территорию Фото: KGET

После долгого периода отсутствия победителя джекпот был наконец выигран в 36-м тираже в серии Powerball, которая длилась три месяца и позволила накопить огромный приз. Теодорус может выбрать получение приза в виде 30 выплат в течение 29 лет или единовременную денежную сумму в размере 742 миллиона долларов.

Крупнейший лотерейный джекпот был сорван жителем Калифорнии, который поставил на Powerball в ноябре 2022 года. Эдвин Кастро получил ошеломляющий выигрыш в 2,04 миллиарда долларов.

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