Щасливчик, який виграв $1,7 млрд, забороняє сусідам заходити на свою власність (фото)
Теодорус Стрюйк зірвав джекпот і став володарем величезного грошового призу. Раніше особистість чоловіка була невідома.
Переможець другого за величиною джекпоту в історії американської лотереї Powerball нарешті став відомий. Після виграшу в 1,765 млрд доларів він заборонив місцевим жителям відвідувати свою власність. Про це пише Daily Star.
У жовтні 2023 року 65-річний Теодорус Стрюйк зірвав джекпот і став володарем величезного грошового призу. Після цього він повісив у себе вдома знак "Стороннім вхід заборонено". Теодорус був одним із тих, хто п'ять місяців тому купив виграшний білет Powerball у невеликому гірському містечку Фрейзер Парк, штат Каліфорнія. Власник магазину отримав грошовий бонус у розмірі 1 млн доларів за його продаж.
Сусідка переможця лотереї Мері Драєр розповіла про чоловіка, який уникає людей.
"Він обожнює своїх онуків. З ним просто дуже приємно перебувати поруч. Учора я помітила, що він повісив на будинку табличку, що стороннім вхід заборонено", — розповіла вона.
Інший сусід, Рік Котник, який часто розмовляє з Теодорусом про риболовлю, пожартував, що якби знав, то не сказав би нікому, про те, де він перебував під час оголошення про Powerball.
Після довгого періоду відсутності переможця джекпот було нарешті виграно в 36-му тиражі в серії Powerball, яка тривала три місяці й дала змогу накопичити величезний приз. Теодорус може вибрати отримання призу у вигляді 30 виплат протягом 29 років або одноразову грошову суму в розмірі 742 мільйони доларів.
Найбільший лотерейний джекпот зірвав житель Каліфорнії, який поставив на Powerball у листопаді 2022 року. Едвін Кастро отримав приголомшливий виграш у 2,04 мільярда доларів.
Раніше Фокус повідомляв, що молодий мільйонер поділився секретами свого успіху. Бен Бернс розповів, що не моргнув і оком коли заробив свій перший мільйон. Молодий бізнесмен поділився своєю історією успіху і зазначив, що великі гроші не змінили спосіб його життя.
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