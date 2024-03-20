Туристы боятся остаться на заброшенных островах, которые доступны для посещения 6 часов

Считается, что острова были заселены еще в каменном веке, но сейчас они необитаемы и являются пристанищем для представителей дикой природы.

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Малоизвестное скопление островов в Великобритании доступно для посещения всего шесть часов в день, туристы боятся застрять, а местные жители рискуют добираться до материка пешком. Об этом пишет Liverpool Echo.

Всего в двух милях от береговой линии в графстве Мерсисайд (Англия) находятся острова Хилбре, которые редко посещают люди. Попасть на небольшой архипелаг можно только во время отлива, когда по морскому дну к берегу проложена тропинка.

Многие туристы боятся оказаться в ловушке на острове, ведь им придется ждать отхода прилива 12 часов. На крошечной кусочке суши нет ни водопровода, ни электричества, поэтому желающим посетить его рекомендуется проверить время приливов и отливов, прежде чем отправляться в путь.

Считается, что острова были заселены еще в каменном веке, но сейчас они необитаемы и являются пристанищем для представителей дикой природы.

"Многие люди не знают об этом острове, а между тем он приливной, на котором ежедневно в получасе езды проживает около миллиона человек. Так что это интересный остров и скрытая жемчужина. На нем уже давно стоят два коттеджа, которые используются для отдыха, есть еще одна хижина, в которой находится птичья обсерватория Хилбре, и еще одна, в которой располагается Мерсисайдский клуб каноэ. Но в настоящее время на острове никто не живет", — рассказал Дэвид Грегсон, председатель группы "Друзья островов Хилбре".

На острове нет ни воды ни электричества Фото: Liverpool Echo Недалеко от береговой линии Англии находятся острова Хилбре Фото: Liverpool Echo

Однако так было не всегда. На протяжении многих лет на островах жили разные люди, в том числе орнитолог и исследователь природы Тим Кливз, который в 1978 году был назначен смотрителем и переехал туда со своей женой Энн.

После этого она каждый день совершала 40-минутное путешествие по морскому дну пешком, чтобы посещать курсы социальной работы в Ливерпульском университете. Позднее она стала одной из лучших криминальных писательниц Великобритании. На ее счету более 35 книг, в том числе такие известные серии, как "Вера Стэнхоуп", "Джимми Перес" и "Мэтью Венн" — все они были получили шанс на экранизацию.

Раньше на острове жил смотритель с женой Фото: Liverpool Echo Туристы боятся остаться на острове Фото: Liverpool Echo

Недавно она стала патроном организации "Друзья островов Хилбре", занимающейся защитой места, где она когда-то жила.

"Я провела на острове четыре счастливых года вместе с мужем. Я написала там главу для книги "Хилбре, Чеширский остров", которую под редакцией профессора Дж. Краггса опубликовало издательство Ливерпульского университета. Это была моя первая опубликованная работа! Наша дочь провела свои первые шесть месяцев в Доме на острове", — сказала она.

Ранее Фокус сообщал, что охрана заброшенного парка развлечений поймала нарушителей с камерами. Tivoli World был открыт в 1972 году. Среди 300 аттракционов было несколько колес обозрения, замок ужаса и башня свободного падения с 60-метровой высоты.

Также стало известно, что в городе среди 70 тысяч заброшенных зданий нашли тайные могилы. Ряды пустых бетонных домов стоят в жуткой тишине, имеют следы вандализма и, по слухам, служат убежищами для членов наркокартелей.