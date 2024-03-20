Туристи бояться залишитися на покинутих островах, які доступні для відвідування 6 годин

Вважається, що острови були заселені ще в кам'яному столітті, але зараз вони безлюдні і є притулком для представників дикої природи.

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Маловідоме скупчення островів у Великій Британії доступне для відвідування лише шість годин на день, туристи бояться застрягнути, а місцеві жителі ризикують добиратися до материка пішки. Про це пише Liverpool Echo.

Лише за дві милі від берегової лінії в графстві Мерсісайд (Англія) розташовані острови Гілбре, які рідко відвідують люди. Потрапити на невеликий архіпелаг можна тільки під час відливу, коли морським дном до берега прокладено стежку.

Багато туристів бояться опинитися в пастці на острові, адже їм доведеться чекати відходу припливу 12 годин. На крихітному шматочку суші немає ні водопроводу, ні електрики, тому охочим відвідати його рекомендується перевірити час припливів і відливів, перш ніж вирушати в дорогу.

Вважається, що острови були заселені ще в кам'яному столітті, але зараз вони безлюдні і є притулком для представників дикої природи.

"Багато людей не знають про цей острів, а тим часом він приливний, на якому щодня за пів години їзди мешкає близько мільйона людей. Тож це цікавий острів і прихована перлина. На ньому вже давно стоять два котеджі, які використовуються для відпочинку, є ще одна колиба, в якій розміщена пташина обсерваторія Гілбре, і ще одна, в якій розташовується Мерсисайдський клуб каное. Але нині на острові ніхто не живе", — розповів Девід Грегсон, голова групи "Друзі островів Гілбре".

На острові немає ні води ні електрики Фото: Liverpool Echo Недалеко від берегової лінії Англії знаходяться острови Хілбре Фото: Liverpool Echo

Однак так було не завжди. Протягом багатьох років на островах жили різні люди, зокрема орнітолог і дослідник природи Тім Клівз, якого 1978 року призначили доглядачем і він переїхав туди зі своєю дружиною Енн.

Після цього вона щодня здійснювала 40-хвилинну подорож морським дном пішки, щоб відвідувати курси соціальної роботи в Ліверпульському університеті. Пізніше вона стала однією з найкращих кримінальних письменниць Великої Британії. На її рахунку понад 35 книжок, зокрема такі відомі серії, як "Віра Стенхоуп", "Джиммі Перес" і "Метью Венн" — всі вони отримали шанс на екранізацію.

Раніше на острові жив доглядач із дружиною Фото: Liverpool Echo Туристи бояться залишитися на острові Фото: Liverpool Echo

Нещодавно вона стала патроном організації "Друзі островів Гілбре", що займається захистом місця, де вона колись жила.

"Я провела на острові чотири щасливі роки разом із чоловіком. Я написала там главу для книжки "Гілбре, Чеширський острів", яку під редакцією професора Дж. Краггса опублікувало видавництво Ліверпульського університету. Це була моя перша опублікована робота! Наша дочка провела свої перші шість місяців у Будинку на острові", — сказала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що охорона покинутого парку розваг спіймала порушників із камерами. Tivoli World було відкрито 1972 року. Серед 300 атракціонів було кілька коліс огляду, замок жаху і вежа вільного падіння з 60-метрової висоти.

Також стало відомо, що в місті серед 70 тисяч покинутих будівель знайшли таємні могили. Ряди порожніх бетонних будинків стоять у моторошній тиші, мають сліди вандалізму і, за чутками, слугують притулками для членів наркокартелів.