В ходе расследования полиция выяснила, что священник заплатил исполнителям преступления около 40 тысяч долларов.

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47-летнего пастора Сэмюэла Пасильяса из города Викторвилл (Калифорния, США) арестовали за организацию покушения на убийство бойфренда своей дочери. Об этом сообщает издание People.

Инцидент произошел вечером 21 октября 2023 года, когда неизвестные открыли огонь по автомобилю жертвы. Мужчина получил ранения, но выжил и обратился в больницу.

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В ходе расследования полиция выяснила, что священник нанял исполнителей преступления и заплатил им около 40 тысяч долларов.

"Детективы обнаружили доказательства встреч Пасильяса с киллерами, которым он передал информацию о жертве и ее передвижениях. Преступники вели наблюдение за потерпевшим в течение нескольких недель до нападения", — сообщается в пресс-релизе.

13 марта пастор Пасильяс был арестован по подозрению в организации покушения на жизнь человека, заговоре и попытке убийства. Один из исполнителей тоже задержан. Обоим назначен залог в 1 миллион долларов.

Священник нанял киллера, чтобы избавиться от бойфренда своей дочери Фото: Riverside Police Department

Полиция провела обыски. Расследование продолжается для установления всех причастных к покушению лиц.

Считается, что мотивом пастора стали романтические отношения его дочери с потерпевшим, которые он, вероятно, не одобрял.

Напомним, ранее Фокус писал, что 49-летний отец Руперт МакГарди из Великобритании должен был провести торжественную заупокойную мессу в римо-католической церкви London Oratory в престижном районе Лондона, однако во время церемонии неожиданно выяснилось, что гроб пуст, а присутствующие плакальщики — актеры

Кроме того, мы рассказывали о священнике Томаше из Польши, который организовал гомосексуальную оргию в 2023 году. Святому отцу выдвинули 4 обвинения, три из них касаются преступлений, связанных с наркотиками, а четвертое — причинение тяжких телесных повреждений и неоказание помощи человеку.