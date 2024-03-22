Під час розслідування поліція з'ясувала, що священник заплатив виконавцям злочину близько 40 тисяч доларів.

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47-річного пастора Семюела Пасільяса з міста Вікторвілл (Каліфорнія, США) заарештували за організацію замаху на вбивство бойфренда своєї дочки. Про це повідомляє видання People.

Інцидент стався ввечері 21 жовтня 2023 року, коли невідомі відкрили вогонь по автомобілю жертви. Чоловік отримав поранення, але вижив і звернувся до лікарні.

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Під час розслідування поліція з'ясувала, що священник найняв виконавців злочину та заплатив їм близько 40 тисяч доларів.

"Детективи виявили докази зустрічей Пасільяса з кілерами, яким він передав інформацію про жертву та її пересування. Злочинці вели спостереження за потерпілим протягом кількох тижнів до нападу", — повідомляється в пресрелізі.

13 березня пастора Пасільяса було заарештовано за підозрою в організації замаху на життя людини, змові та спробі вбивства. Один з виконавців теж затриманий. Обом призначено заставу в 1 мільйон доларів.

Священник найняв кілера, щоб позбутися бойфренда своєї дочки Фото: Riverside Police Department

Поліція провела обшуки. Розслідування продовжується для встановлення всіх причетних до замаху осіб.

Вважається, що мотивом пастора стали романтичні стосунки його дочки з потерпілим, яких він, ймовірно, не схвалював.

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