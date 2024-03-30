Годзилла против Кинг-Конга: ИИ предсказал, кто на самом деле победит в столкновении титанов

Суперкомпьютер выявил фаворита в борьбе между радиоактивным ящером и древней обезьяной из джунглей.

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Титаны кино снова сразятся в предстоящем фильме "Годзилла и Конг: Новая империя". В преддверии этого суперкомпьютер с искусственным интеллектом предсказал абсолютного победителя в этой битве. Об этом пишет Daily Star.

Многих любителей кино по всему миру давно мучает вопрос о том кто же сильнее, Годзилла или Кинг-Конг?

Суперкомпьютер показал ответ и выявил фаворита в борьбе между радиоактивным ящером и древней обезьяной из джунглей. Классическая драка монстров неоднократно переносилась в реальность, и предстоящий фильм "Годзилла и Конг: Новая империя" надеется ответить на этот вопрос еще раз.

В предыдущих интерпретациях столкновения монстров Конг чаще выходил победителем. Но искусственный интеллект Gemini от Google не согласился с этим и заявил, что Годзилла чаще всего должен побеждать.

"Традиционно Годзилла одерживает верх. Его атомное дыхание способно изменить ход игры, а его огромные размеры и силу трудно преодолеть. Всегда есть вероятность того, что Конгу повезет или он ловко воспользуется окружающей средой", — думает ИИ.

Суперкомпьютер показал ответ и выявил фаворита в борьбе между гигантами Фото: Скриншот

Годзилла был назван почти неуязвимым для обычного оружия, что означает, что победить гигантского ящера будет нелегко, в то время как Конг получил оценку за ловкость и интеллект. В итоге победителем было признано чешуйчатое существо.

"В конечном счете, все зависит от конкретных обстоятельств поединка. Но, исходя из их общего набора сил, фаворитом, как правило, считается Годзилла", — добавил ИИ

Статуя Кинг-Конга в Лондоне Фото: SWNS

Своим мнением поделился и режиссер фильма "Годзилла и Конг" Адам Вингард

"Большая часть магии монстров происходит от наблюдения за тем, как эти титаны сражаются в реальной обстановке. Увидеть, как Годзилла и Конг проникают через порталы Полых Земель в Лондон, — это просто потрясающе! Я почувствовал себя как в детстве, когда субботним днем смотрел классику Toho", — сказал он.

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