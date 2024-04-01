Мальчик нашел в парке камень зелено-голубого цвета стоимостью $10 тысяч (фото)

Семейство пока не определилось, что делать с находкой: продать или сохранить в форме украшения как семейную реликвию.

Related video

7-летний Райли Беттеридж из Австралии нашел драгоценный камень неподалеку от своего дома. Во время прогулки по парку вместе с отцом Мэттом в окрестностях деревни Рубивейл (штат Квинсленд) мальчик наткнулся на крошечный, но чрезвычайно ценный сапфир. Об этом семейство рассказало в своем TikTok.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как мальчик бежит к папе, чтобы похвастаться неожиданной находкой. Отец сразу понял, что сын раздобыл большое сокровище — сапфир размером с большой ноготь.

Важно

Мужчина в отпуске нашел "коричневый камень", который стоит миллионы (фото)

"Ого, какой красивый камень! Отличная работа, дружище! У тебя явно есть талант к этому" — радостно воскликнул он.

Семья Беттериджей имеет небольшой бизнес по добыче драгоценных камней в горнодобывающем регионе Австралии, поэтому хорошо разбирается в оценке драгоценностей.

Мать Райли Эмбер, специалист по обработке драгоценных камней, также тщательно осмотрела находку сына. По ее мнению, уникальный сапфир зелено-голубого цвета целостный и не имеет никаких видимых дефектов. Его стоимость может достигать от 5 до 10 тысяч долларов США.

Семейство пока не определилось: продать необработанный сапфир или сохранить его в форме украшения как семейную реликвию. Решать судьбу уникального камня поручат открывателю — Райли.

Кстати, это уже не первая удивительная находка Беттериджей. Ранее Эмбер нашла на огороде "камушек", который стоит около 6 тысяч долларов. Удивлению австралийки не было предела, когда оказалось, что это редкий 54-каратный сапфир парти с ярко-зеленой и синей окраской (сапфир парти, как правило, сочетает два или более разных цветов).

Кроме того, коллекционер монет Джон Тернер из Великобритании обнаружил серебряную монету, датированную 1813 годом, когда проверял мешки с пожертвованиями. Проведенная экспертиза подтвердила, что это 15 пенсов из Нового Южного Уэльса — одна из первых монет, отчеканенных в Австралии. Подобные раритеты были переплавлены в 1840-х годах, поэтому сохранившиеся экземпляры являются крайне редкими и ценными.