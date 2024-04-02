Капитан корабля не пустил на борт: пассажиры круизного лайнера застряли на острове (фото)

Путешественники, среди которых беременная женщина и пожилой мужчина с больным сердцем, остались без денег, вещей и важных лекарств.

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Невероятное приключение постигло восьмерых пассажиров круизного лайнера Norwegian Cruise после остановки на африканском острове Сан-Томе. Группа туристов опоздала на посадку, но капитан корабля не стал их ждать. Об этом пишет издание New York Post.

Во время экскурсии по острову у путешественников возникли "незапланированные препятствия", из-за чего они не смогли вернуться на судно вовремя. Гид связался с капитаном и сообщил о задержке, но тот отказался ждать и отправился в путешествие без них.

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Пассажиры, среди которых беременная женщина и пожилой мужчина с больным сердцем, остались на небольшом острове без денег, вещей и важных лекарств.

Супруги Джилл и Джей Кэмпбелл из Южной Каролины (США) оказались единственными, кто имел при себе карточку Visa, поэтому вынуждены были заплатить более $5 тысяч за проживание и еду для всей группы.

"Мы говорили, что у нас очень мало времени, а они ответили: "Без проблем, мы можем отвезти вас обратно в течение часа", — вспоминает Джей, обращаясь к экскурсоводу.

Пассажиры, среди которых беременная женщина и пожилой мужчина с больным сердцем, остались на небольшом острове без денег, вещей и важных лекарств Фото: коллаж Фокус

В свою очередь, круизная компания заявила, что путешественники несут ответственность за возвращение на борт вовремя и должны самостоятельно покрыть все расходы на транспорт, чтобы добраться до ближайшего порта.

"О времени возвращения сообщалось по внутренней связи, в ежедневных сообщениях и объявлялось непосредственно перед выходом с судна", — отметила пресс-секретарь.

Представители Norwegian Cruise также заверили, что поддерживают связь с пассажирами и прилагают все усилия для решения этой ситуации в соответствии с местными законами, правилами и визовыми нормами.

Представители Norwegian Cruise также заверили, что поддерживают связь с пассажирами Фото: Norwegian Cruise

Напомним, ранее Фокус писал, что экипаж крупнейшего в мире круизного лайнера "Икона морей" компании Royal Caribbean спас 14 человек, которые восемь дней дрейфовали по морю на маленькой лодке. Обнаружив пострадавших, корабль изменил курс и приблизился к ним максимально близко. По прибытии в порт Роатана, что в Гондурасе, они покинули борт.

Кроме того, во время 107-дневного круиза на лайнере Queen Victoria компании Cunard Cruise Line произошло массовое отравление пассажиров и членов экипажа. Это превратило путешествие в настоящий кошмар: примерно 139 человек на борту, 123 пассажира и 16 членов экипажа пожаловались на симптомы желудочно-кишечного заболевания, такие как диарея и рвота.