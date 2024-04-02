Капітан корабля не пустив на борт: пасажири круїзного лайнера застрягли на острові (фото)

Мандрівники, серед яких вагітна жінка та чоловік похилого віку з хворим серцем, залишилися без грошей, речей та важливих ліків.

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Неймовірна пригода спіткала вісьмох пасажирів круїзного лайнера Norwegian Cruise після зупинки на африканському острові Сан-Томе. Група туристів запізнилась на посадку, але капітан корабля не став їх чекати. Про це пише видання New York Post.

Під час екскурсії островом у мандрівників виникли "незаплановані перешкоди", через що вони не змогли повернутися на судно вчасно. Гід зв'язався з капітаном й повідомив про затримку, але той відмовився чекати й вирушив у подорож без них.

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Пасажири, серед яких вагітна жінка та чоловік похилого віку з хворим серцем, залишилися на невеликому острові без грошей, речей та важливих ліків.

Американське подружжя Джилл та Джей Кемпбелли з Південної Кароліни (США), виявились єдиними, хто мав при собі картку Visa, тож змушені були сплатити понад $5 тисяч за проживання та їжу для всієї групи.

"Ми казали, що у нас дуже мало часу, а вони відповіли: "Без проблем, ми можемо відвезти вас назад протягом години", — згадує Джей, звертаючись до екскурсовода.

Пасажири, серед яких вагітна жінка та чоловік похилого віку з хворим серцем, залишилися на невеликому острові без грошей, речей та важливих ліків Фото: колаж Фокус

Своєю чергою, круїзна компанія заявила, що мандрівники несуть відповідальність за повернення на борт вчасно і мають самостійно покрити всі витрати на транспорт, аби добратися до найближчого порту.

"Про час повернення повідомлялося по внутрішньому зв'язку, в щоденних повідомленнях та оголошувалось безпосередньо перед виходом з судна", — наголосила прессекретарка.

Представники Norwegian Cruise також запевнили, що підтримують зв'язок з пасажирами та докладають всіх зусиль для вирішення цієї ситуації згідно з місцевими законами, правилами та візовими нормами.

Представники Norwegian Cruise також запевнили, що підтримують зв'язок з пасажирами Фото: Norwegian Cruise

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що екіпаж найбільшого у світі круїзного лайнера "Ікона морів" компанії Royal Caribbean урятував 14 осіб, які вісім днів дрейфували морем на маленькому човні. Виявивши потерпілих, корабель змінив курс і наблизився до них максимально близько. Після прибуття до порту Роатана, що в Гондурасі, вони залишили борт.

Крім того, під час 107-денного круїзу на лайнері Queen Victoria компанії Cunard Cruise Line сталося масове отруєння пасажирів і членів екіпажу. Це перетворило мандрівку на справжній кошмар: приблизно 139 осіб на борту, 123 пасажирів і 16 членів екіпажу поскаржилися на симптоми шлунково-кишкового захворювання, як-от діарея та блювота.