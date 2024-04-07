Нашла новых владельцев: ворона подбросила на крышу змею, которая исчезла из дома год назад

Каким образом рептилии удалось самостоятельно выживать на протяжении 12 месяцев и переждать холодную зиму, никто не знает.

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90-сантиметровая кукурузная змея, которую ворона подбросила на крышу гаража через год после исчезновения из дома, нашла новых владельцев. Об этом курьезном случае сообщили сотрудники британской организации RSPCA (Королевского общества по защите животных).

Спасатели RSPCA получили вызов от жителей дома, которые нашли змею в своем саду.

"Когда мы прибыли, то змея лежала на крыше гаража. Мы подозреваем, что ворона просто не смогла поднять змею на большую высоту. К счастью, мы вовремя пришли на помощь", — отмечают сотрудники RSPCA в заметке на странице в Facebook.

Спасатели RSPCA получили вызов от жителей дома, которые нашли змею в своем саду Фото: RSPCA | Facebook

Как выяснилось, рептилия была больной и нуждалась в лечении. Каким образом ей удалось самостоятельно выживать в течение 12 месяцев и переждать холодную зиму, никто не знает.

"У нее обнаружили респираторную инфекцию из-за пребывания на морозе, но это чудо, что она вообще выжила после такого приключения. Змею по имени Агнес вылечили, и со временем мы найдем ей новый дом, поскольку предыдущий владелец больше не может ухаживать за ней", — говорится в сообщении зоозащитников.

Рептилия была больна и нуждалась в лечении Фото: RSPCA

RSPCA отметила, что эта история может показаться шуткой, но это не так.

"Для справки: это настоящее спасение, а не первоапрельский розыгрыш", — уточняется в посте.

Пользователи сети в комментариях поблагодарили спасателей за работу, а женщина по имени Стейси Грэм даже согласилась забрать домашнюю любимицу себе.

"Боже, какая она молодец, что выжила! Я бы с радостью дала Агнессе дом, чтобы она стала членом моей семьи. Я свяжусь с вами", — написала она.

Пользователи сети в комментариях поблагодарили спасателей за работу Фото: RSPCA | Facebook

Эксперты предупреждают, что змеи — мастера в плане побега, и они воспользуются любой возможностью, чтобы вылезти из вольера через неплотно прилегающую крышку. Именно поэтому нужно запирать клетку на ключ, когда они остаются без присмотра.

Напомним, ранее группу парней осудили за то, что они использовали гигантскую змею как скакалку. На опубликованных в сети кадрах показано, как парни хохочут во весь голос, а один из них перепрыгивает через бедное животное, которое раскачивали взад-вперед.

Также стало известно, что редкая двуглавая змея перенесла уникальную операцию. Животное по кличке Тигровая Лилия плохо себя чувствовала после кормления, поэтому специалисты сделали все, чтобы ей помочь.