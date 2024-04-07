Знайшла нових власників: ворона підкинула на дах змію, яка зникла з дому рік тому (фото)

Яким чином рептилії вдалося самостійно виживати упродовж 12 місяців й перечекати холодну зиму, ніхто не знає.

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90-сантиметрова кукурудзяна змія, яку ворона підкинула на дах гаража через рік після зникнення з дому, знайшла нових власників. Про цей курйозний випадок повідомили співробітники британської організації RSPCA (Королівського товариства із захисту тварин).

Рятувальники RSPCA отримали виклик від мешканців будинку, які знайшли змію у своєму саду.

"Коли ми прибули, то змія лежала на даху гаража. Ми підозрюємо, що ворона просто не змогла підняти змію на велику висоту. На щастя, ми вчасно прийшли на допомогу", — зазначають співробітники RSPCA у дописі на сторінці у Facebook.

Рятувальники RSPCA отримали виклик від мешканців будинку, які знайшли змію у своєму саду Фото: RSPCA | Facebook

Як з'ясувалось, рептилія була хворою та потребувала лікування. Яким чином їй вдалося самостійно виживати упродовж 12 місяців й перечекати холодну зиму, ніхто не знає.

"У неї виявили респіраторну інфекцію через перебування на морозі, але це диво, що вона взагалі вижила після такої пригоди. Змію на ім'я Агнес вилікували, і з часом ми знайдемо їй новий дім, оскільки попередній власник більше не може доглядати за нею", — йдеться в повідомленні зоозахисників.

Рептилія була хворою та потребувала лікування Фото: RSPCA

RSPCA зазначила, що ця історія може здатися жартом, але це не так.

"Для довідки: Це справжній порятунок, а не першоквітневий розіграш", — уточнюється в дописі.

Користувачі мережі у коментарях подякували рятувальникам за роботу, а жінка на ім'я Стейсі Грем навіть погодилась забрати домашню улюбленицю собі.

"Боже, яка вона молодець, що вижила! Я б з радістю дала Агнесі дім, щоб вона стала членом моєї родини. Я зв'яжуся з вами", — написала вона.

Користувачі мережі у коментарях подякували рятувальникам за роботу Фото: RSPCA | Facebook

Експерти попереджають, що змії — майстри в плані втечі, і вони скористаються будь-якою можливістю, щоб вилізти з вольєра через кришку, що нещільно прилягає. Саме тому потрібно замикати клітку на ключ, коли вони залишаються без нагляду.

Нагадаємо, раніше групу хлопців засудили за те, що вони використовували гігантську змію як скакалку. На опублікованих в мережі кадрах показано, як хлопці регочуть на весь голос, а один із них перестрибує через бідну тварину, яку розгойдували взад-вперед.

Також стало відомо, що рідкісна двоголова змія перенесла унікальну операцію. Тварина на прізвисько Тигрова Лілія погано почувалася після годування, тож фахівці зробили все, щоб їй допомогти.