"Слишком толстая для свидания": блогер рассказала об оскорблениях из-за лишнего веса (фото)

Бодипозитивная Сара Николь Лэндри в свое время сильно похудела, после чего получила обвисшую кожу и растяжки. Она вспомнила, как ее избегали в школе, когда девочке было всего 12 лет.

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Инфлюенсер Сара Николь Лэндри, известная тем, что пропагандирует любовь к себе, поделилась своим снимком в бикини на пляже и сделала откровенное признание.

Позируя в купальнике и солнцезащитных очках на фоне моря, Сара продемонстрировала свои растяжки и вспомнила, как в детстве ей часто делали замечания из-за фигуры.

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"Если кто-то говорит вам, что вам нужно похудеть, это просто: это они тот вес, который вам нужно сбросить", — отметила блогер с более 2 млн подписчиков в Instagram.

Затем Сара вспомнила случаи, когда ее критиковали из-за веса.

"Это началось в 7-м классе. Двое моих "друзей" начали меня избегать, и когда я спросила кого-то, почему они так делают, они сказали, что это потому, что я слишком большая. Тогда мальчик, который мне нравился, сказал, что я "слишком толстая" для свидания", — призналась инфлюенсер.

Сара Николь Лэндри

Сара добавила, что из-за этого начала неправильно питаться.

"Сейчас мне 36. Маленькая 12-летняя девочка теперь чрезвычайно свирепая женщина", — сказала она.

Блогер также отметила, что потеря и набор веса — это неизбежные моменты.

Сара Николь Лэндри

"Где бы вы ни были в своем путешествии, будьте нежны с собой? Есть много внешнего шума, который говорит вам, как чувствовать себя и быть. Что, если мы просто на минуту отпустим все это, этот вес, понимаете? И спросите себя, что вам сейчас нужно — вы, прекрасный человек, который заслуживает эту жизнь. Конец", — подчеркнула звезда соцсетей.

В свое время Сара Николь Лэндри сильно похудела, поэтому получила обвисшую кожу и растяжки. Она не боится показывать свое тело миллионам фолловеров.

Сара Николь Лэндри

Напомним, 140-килограммовая певица Лиззо призналась, что хочет стать супермоделью.

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