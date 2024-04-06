"Занадто товста для побачення": блогерка розповіла про образи через зайву вагу (фото)

Бодіпозитивна Сара Ніколь Лендрі свого часу сильно схудла, після чого отримала обвислу шкіру та розтяжки. Вона пригадала, як її уникали в школі, коли дівчинці було всього 12 років.

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Інфлюенсерка Сара Ніколь Лендрі, відома тим, що пропагує любов до себе, поділилася своїм знімком у бікіні на пляжі і зробила відверте зізнання.

Позуючи в купальнику та сонцезахисних окулярах на фоні моря, Сара продемонструвала свої розтяжки та пригадала, як у дитинстві їй часто робили зауваження через фігуру.

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"Якщо хтось каже вам, що вам потрібно схуднути, це просто: це вони та вага, яку вам потрібно скинути", — зазначила блогерка з понад 2 млн підписників в Instagram.

Потім Сара пригадала випадки, коли її критикували через вагу.

"Це почалося в 7-му класі. Двоє моїх "друзів" почали мене уникати, і коли я запитала когось, чому вони так роблять, вони сказали, що це тому, що я занадто велика. Тоді хлопчик, який мені подобався, сказав, що я "занадто товста" для побачення", — зізналася інфлюенсерка.

Сара Ніколь Лендрі

Сара додала, що через це почала неправильно харчуватися.

"Зараз мені 36. Маленька 12-річна дівчинка тепер надзвичайно люта жінка", — сказала вона.

Блогерка зазначила, що втрата та набір ваги — це неминучі моменти.

Сара Ніколь Лендрі

"Тож де б ви не були у своїй подорожі, будьте ніжні із собою? Є багато зовнішнього шуму, який говорить вам, як почуватися та бути. Що, якщо ми просто на хвилину відпустимо все це, цю вагу, розумієте? І запитайте себе, що вам зараз потрібно — ви, прекрасна людина, яка заслуговує на це життя. Кінець", — наголосила зірка соцмереж.

Свого часу Сара Ніколь Лендрі сильно схудла, тому отримала обвислу шкіру та розтяжки. Вона не боїться показувати своє тіло мільйонам фоловерів.

Сара Ніколь Лендрі

Нагадаємо, 140-кілограмова співачка Ліззо зізналася, що хоче стати супермоделлю.

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