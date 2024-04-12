Верните, если найдете: пекарь потеряла в тесте для печенья бриллиант стоимостью $4 тысячи

Женщина предполагает, что драгоценный камень мог попасть в партию выпечки с шоколадной крошкой, сахаром или арахисовым маслом.

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Дон Монро, владелица пекарни Sis' Sweets Cookies & Café в Ливенворте (Канзас, США), ищет бриллиант из ее обручального кольца, который, вероятно, случайно попал в тесто во время выпекания в пятницу, 5 апреля. Об этом курьезном случае пишет издание People.

По словам Монро, ограненный бриллиант "маркиз" стоимостью более $4 тысяч отпал от обручального кольца, которое она носила в течение 36 лет. Женщина работала без специальных перчаток во время выпечки и не знала о требовании их носить.

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"Мое сердце разбито. Если кто-то найдет бриллиант, я буду в вечном долгу перед вами", — написала Монро в посте на Facebook-странице пекарни, призывая клиентов вернуть бриллиант в случае его находки.

Пекарь предполагает, что драгоценный камень мог попасть в партию печенья с шоколадной крошкой, сахаром или арахисовым маслом.

"Я плакала, а все, что он смог сказать, было: "У тебя все еще есть я!", и это помогло мне успокоиться", — поделилась владелица заведения своим разговором с мужем.

Дон Монро, владелица пекарни Sis' Sweets Cookies & Café в Ливенворте Фото: YouTube

Учитывая возможность попадания бриллианта в выпечку, Sis Sweets Cookies & Café предупредило клиентов, чтобы они были осторожными при употреблении их печенья. "Главным образом потому, что я не хочу, чтобы кто-то сломал себе зуб", — объясняет Монро.

А тому, кто найдет бриллиант, женщина пообещала, что отблагодарит очень щедро, и он будет счастлив, что вернул потерянную вещь законной владелице.

По состоянию на вторник, 9 апреля, поиски бриллианта не увенчались успехом.

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