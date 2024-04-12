Поверніть, якщо знайдете: пекарка загубила в тісті для печива діамант вартістю $4 тисячі (відео)

Жінка припускає, що дорогоцінний камінь міг потрапити у партію випічки з шоколадною крихтою, цукром або арахісовим маслом.

Related video

Дон Монро, власниця пекарні Sis' Sweets Cookies & Café в Лівенворті (Канзас, США), шукає діамант з її обручки, який, ймовірно, випадково потрапив у тісто під час випікання у п'ятницю, 5 квітня. Про цей курйозний випадок пише видання People.

За словами Монро, огранений діамант "маркіз" вартістю понад $4 тисячі відпав від обручки, яку вона носила протягом 36 років. Жінка працювала без спеціальних рукавичок під час випічки й не знала про вимогу їх носити.

Важливо

Забезпечила себе до кінця життя: жінка отримала 23 мільйони за дешеву каблучку зі "скельцем"

"Моє серце розбите. Якщо хтось знайде діамант, я буду у вічному боргу перед вами", — написала Монро у дописі на Facebook-сторінці пекарні, закликаючи клієнтів повернути діамант у разі його знахідки.

Пекарка припускає, що дорогоцінний камінь міг потрапити у партію печива з шоколадною крихтою, цукром або арахісовим маслом.

"Я плакала, а все, що він зміг сказати, було: "У тебе все ще є я!", і це допомогло мені заспокоїтися", — поділилася власниця закладу своєю розмовою з чоловіком.

Дон Монро, власниця пекарні Sis' Sweets Cookies & Café в Лівенворті Фото: YouTube

Враховуючи можливість потрапляння діаманта у випічку, Sis Sweets Cookies & Café попередило клієнтів, щоб вони були обережними під час споживання їхнього печива. "Головним чином тому, що я не хочу, щоб хтось зламав собі зуб", — пояснює Монро.

А тому, хто знайде діамант, жінка пообіцяла, що віддячить дуже щедро, і він буде щасливим, що повернув втрачену річ законній власниці.

Станом на вівторок, 9 квітня, пошуки діаманта не увінчалися успіхом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що 12-річний хлопчик на ім'я Рован Бреннан з міста Богнор (графство Сассекс, Велика Британія) знайшов у полі рідкісний золотий браслет I століття нашої ери, коли вигулював собаку разом зі своєю 44-річною матір'ю Амандою в районі Пагема.

Крім того, мисливець за скарбами Річард Брок зі Сомерсета знайшов найбільший золотий самородок на території Англії — "Hiro". Найближчим часом його спробують продати на аукціоні за неймовірну суму — 30 тисяч фунтів стерлінгів (близько 1,4 млн грн).