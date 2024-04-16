"Бился в истерике": мужчина заказал на 30-летие жены торт с досадной ошибкой (фото)

Курьезный инцидент произошел из-за того, что пекарь во время телефонного разговора с клиентом не расслышал, какое именно слово нужно написать сверху на десерте.

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Мужчина заказал на 30-й день рождения жены праздничный торт, однако невнимательный пекарь допустил в оформлении десерта досадную ошибку. Об этом говорится на одном из форумов в Reddit.

Автор опубликовал фото торта, на котором вместо "Тридцать" ("Thirty") написано "Мятный" ("Minty") — в английском языке эти слова очень похожи в написании.

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Вместе с этим снимком он также опубликовал записки пекаря, сделанные в спешке после телефонного разговора с клиентом, в которых слово "Тридцать" было неправильно интерпретировано как "Мятный". Видно, кондитер подумал, что нужно испечь "мятный торт" для женщины, которую зовут Минти.

Пекарь допустил ошибку в своих записях Фото: Reddit

Этот пост быстро стал вирусным, собрав десятки тысяч лайков и множество комментариев от пользователей сети, которые с юмором отреагировали на эту ситуацию и поделились похожими историями.

"Бился в истерике, когда это увидел"

"Моя тетя заказала торт (по телефону) для девичника двоюродной сестры Ольги. На торте было написано: "Поздравляем, дедушка!". Все плакали со смеху"

"Это заставило меня так смеяться. Спасибо, что поделились!"

"Именно такие истории запоминаются на всю жизнь"

"В следующем году подарите ей торт, на котором будет написано "Мятный-один"

Также один из комментаторов рассказал, как заказывал торт для своего пятилетнего ребенка и попросил, чтобы на нем "где-то была большая пятерка", и пекарь написал вместо цифры именно эти слова.

Торт с ошибкой Фото: Reddit

Ранее Фокус писал, как 36-летняя австралийская кондитерша Скай Бейли, которая занимается выпеканием десертов с оригинальным оформлением, удивила пользователей сети своим "кокаиновым тортом". Женщина поделилась фотографиями кулинарного эксперимента на странице пекарни Skysies Cakes в Facebook и вызвала очень неоднозначную реакцию у клиентов. По словам Бейли, торт с индивидуальным оформлением на 30-летие сына заказала его мать.

Кроме того, блогерша Хриси из американского штата Теннесси раскритиковала неуклюжее оформление десерта стоимостью 200 долларов (более 7 тыс. грн). Расстроенная клиентка призналась, что не сдерживала своих эмоций и разочарования перед пекарем. Хотя ее критические замечания были услышаны и приняты с пониманием, но без должной реакции.