"Бився в істериці": чоловік замовив на 30-річчя дружини торт з прикрою помилкою (фото)
Курйозний інцидент стався через те, що пекар під час телефонної розмови з клієнтом не розчув, яке саме слово потрібно написати зверху на десерті.
Чоловік замовив на 30-й день народження дружини святковий торт, однак неуважний пекар допустив в оформленні десерту прикру помилку. Про це йдеться на одному з форумів в Reddit.
Автор допису опублікував фото торта, на якому замість "Тридцять" ("Thirty") написано "М'ятний" ("Minty") — в англійській мові ці слова дуже схожі у написанні.Важливо
Разом з цим знімком він також опублікував нотатки пекаря, зроблені поспіхом після телефонної розмови з клієнтом, в яких слово "Тридцять" було неправильно інтерпретовано як "М'ятний". Видно, кондитер подумав, що потрібно спекти "м'ятний торт" для жінки, яку звуть Мінті.
Цей допис швидко завірусився, зібравши десятки тисяч вподобайок та безліч коментарів від користувачів мережі, які з гумором відреагували на цю ситуацію й поділилися схожими історіями.
- "Бився в істериці, коли це побачив"
- "Моя тітка замовила торт (телефоном) для дівич-вечора двоюрідної сестри Ольги. На торті було написано: "Вітаємо, дідусю!". Всі плакали, бо так сміялися"
- "Це змусило мене так сміятися. Дякую, що поділилися!"
- "Саме такі історії запам’ятовуються на все життя"
- "Наступного року подаруйте їй торт, на якому буде написано "М’ятний-один"
Також один з коментаторів розповів, як замовляв торт для своєї п'ятирічної дитини й попросив, щоб на ньому "десь була велика п'ятірка", і пекар написав замість цифри саме ці слова.
Раніше Фокус писав, як 36-річна австралійська кондитерка Скай Бейлі, яка займається випіканням десертів з оригінальним оформленням, здивувала користувачів мережі своїм "кокаїновим тортом". Жінка поділилась фотографіями кулінарного експерименту на сторінці пекарні Skysies Cakes в Facebook й викликала дуже неоднозначну реакцію в клієнтів. За словами Бейлі, торт з індивідуальним оформленням на 30-річчя сину замовила його матір.
Крім того, блогерка Хрісі з американського штату Теннессі розкритикувала незграбне оформлення десерту вартістю 200 доларів (понад 7 тис. грн). Засмучена клієнтка зізналась, що не стримувала своїх емоцій та розчарування перед пекарем. Хоча її критичні зауваження були почуті й прийняті з розумінням, але без належної реакції.