"Бився в істериці": чоловік замовив на 30-річчя дружини торт з прикрою помилкою (фото)

Курйозний інцидент стався через те, що пекар під час телефонної розмови з клієнтом не розчув, яке саме слово потрібно написати зверху на десерті.

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Чоловік замовив на 30-й день народження дружини святковий торт, однак неуважний пекар допустив в оформленні десерту прикру помилку. Про це йдеться на одному з форумів в Reddit.

Автор допису опублікував фото торта, на якому замість "Тридцять" ("Thirty") написано "М'ятний" ("Minty") — в англійській мові ці слова дуже схожі у написанні.

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Разом з цим знімком він також опублікував нотатки пекаря, зроблені поспіхом після телефонної розмови з клієнтом, в яких слово "Тридцять" було неправильно інтерпретовано як "М'ятний". Видно, кондитер подумав, що потрібно спекти "м'ятний торт" для жінки, яку звуть Мінті.

Пекар допустив помилку в своїх записах Фото: Reddit

Цей допис швидко завірусився, зібравши десятки тисяч вподобайок та безліч коментарів від користувачів мережі, які з гумором відреагували на цю ситуацію й поділилися схожими історіями.

"Бився в істериці, коли це побачив"

"Моя тітка замовила торт (телефоном) для дівич-вечора двоюрідної сестри Ольги. На торті було написано: "Вітаємо, дідусю!". Всі плакали, бо так сміялися"

"Це змусило мене так сміятися. Дякую, що поділилися!"

"Саме такі історії запам’ятовуються на все життя"

"Наступного року подаруйте їй торт, на якому буде написано "М’ятний-один"

Також один з коментаторів розповів, як замовляв торт для своєї п'ятирічної дитини й попросив, щоб на ньому "десь була велика п'ятірка", і пекар написав замість цифри саме ці слова.

Торт з помилкою Фото: Reddit

Раніше Фокус писав, як 36-річна австралійська кондитерка Скай Бейлі, яка займається випіканням десертів з оригінальним оформленням, здивувала користувачів мережі своїм "кокаїновим тортом". Жінка поділилась фотографіями кулінарного експерименту на сторінці пекарні Skysies Cakes в Facebook й викликала дуже неоднозначну реакцію в клієнтів. За словами Бейлі, торт з індивідуальним оформленням на 30-річчя сину замовила його матір.

Крім того, блогерка Хрісі з американського штату Теннессі розкритикувала незграбне оформлення десерту вартістю 200 доларів (понад 7 тис. грн). Засмучена клієнтка зізналась, що не стримувала своїх емоцій та розчарування перед пекарем. Хоча її критичні зауваження були почуті й прийняті з розумінням, але без належної реакції.