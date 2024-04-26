Напоминает зубы: людей шокировал "проклятый" маникюр, которым можно себя травмировать (фото)

Пользователи сети начали комментировать опубликованный кадр с ногтями и написали, что с ними очень страшно ложиться спать, ведь можно зацепиться за что угодно.

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Для многих людей делать маникюр может быть настоящим удовольствием. Одни предпочитают классические дизайны, а другие любят проводить различные эксперименты, которые порой могут даже напугать. В материале Mirror рассказали об одном из случаев.

Пользовательница форума Reddit опубликовала фотографию "проклятого маникюра", который начали сравнивать с зубами. Комментаторы даже предупредили женщину, чтобы она не проводила ни по чему ногтями, ведь она может зацепиться за все подряд.

Примечательно, что в ленте изображение с маникюром было размытым и такие фотографии называют "проклятыми". Те, кому маникюр не понравился, полностью поддерживают такое определение для ногтей.

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В комментариях люди начали писать, что с таким маникюром очень страшно ложиться спать, ведь человек себя не контролирует и ногтями, которые опубликованы на снимке, можно зацепиться и травмировать себя.

Людей шокировал необычный маникюр, которым можно травмировать себя Фото: Скриншот

"У меня вдруг спина начала чесаться", — пошутил один из пользователь.

При этом другой комментатор отметил, что чесать себя таким маникюром не лучшая идея, ведь можно перестараться и снова-таки получить травму. В частности речь идет про участок глаз.

Напомним, 3 апреля сообщалось, что обезьяна едва не откусила женщине палец, перепутав ее маникюр с арахисом. Несмотря на печальный опыт, пострадавшая настроена с юмором и готова была еще раз поехать на экскурсию.

Ранее сообщалось, что категорически нельзя делать в первые часы после маникюра. Отмечается, что в первую очередь этот процесс не о красоте, а о гигиене. Мало кто знает, но уход за ногтями это важная составляющая, ведь то, что человек делает после маникюра существенно влияет на будущее здоровье ногтей.