Нагадує зуби: людей шокував "проклятий" манікюр, яким можна себе травмувати (фото)

Користувачі мережі почали коментувати опублікований кадр із нігтями і написали, що з ними дуже страшно лягати спати, адже можна зачепитися за що завгодно.

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Для багатьох людей робити манікюр може бути справжнім задоволенням. Одні віддають перевагу класичним дизайнам, а інші люблять проводити різні експерименти, які часом можуть навіть налякати. У матеріалі Mirror розповіли про один із випадків.

Користувачка форуму Reddit опублікувала фотографію "проклятого манікюру", який почали порівнювати із зубами. Коментатори навіть попередили жінку, щоб вона не проводила ні по чому нігтями, адже вона може зачепитися за все підряд.

Примітно, що в стрічці зображення з манікюром було розмитим і такі фотографії називають "проклятими". Ті, кому манікюр не сподобався, повністю підтримують таке визначення для нігтів.

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У коментарях люди почали писати, що з таким манікюром дуже страшно лягати спати, адже людина себе не контролює і нігтями, які опубліковано на знімку, можна зачепитися і травмувати себе.

Людей шокував незвичайний манікюр, яким можна травмувати себе Фото: Скриншот

"У мене раптом спина почала свербіти", — пожартував один із користувачів.

При цьому інший коментатор зазначив, що чесати себе таким манікюром не найкраща ідея, адже можна перестаратися і знову-таки отримати травму. Зокрема йдеться про ділянку очей.

Нагадаємо, 3 квітня повідомлялося, що мавпа ледь не відкусила жінці палець, переплутавши її манікюр з арахісом. Незважаючи на сумний досвід, постраждала налаштована з гумором і готова була ще раз поїхати на екскурсію.

Раніше повідомлялося, що категорично не можна робити в перші години після манікюру. Зазначається, що насамперед цей процес не про красу, а про гігієну. Мало хто знає, але догляд за нігтями це важлива складова, адже те, що людина робить після манікюру суттєво впливає на майбутнє здоров'я нігтів.