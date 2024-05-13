"Боже мой": учительнице на праздник подарили 10-процентную скидку на кремацию (видео)

В комментариях под роликом пользователи сети шутят, не сдерживая своих эмоций.

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Американских педагогов заваливают подарками во время недели благодарности — национального праздника, который приходится на начало мая. Впрочем, один презент заставил учительницу по имени Эрин (@nalgenefan) громко смеяться. Об этой истории она рассказала на своей странице в TikTok.

В вирусном ролике Эрин поделилась содержимым подарочного пакета, присланного ей от местной церкви. Среди прочего там была 10-процентная скидка на услуги кремации.

"Я учительница государственной школы и зарабатываю 43 тысячи долларов в год до уплаты налогов. И вот, что я получила в подарочном пакете к неделе благодарности учителям: бутылка воды, мячик для снятия стресса с надписью "Умный, сильный и бесстрашный", маленький блокнот, где указано, что учителя сеют семена, которые прорастают вечно, наконец, мое любимое — средство для дезинфикации рук "Weaver and Peaks Memorial Funeral Care" и визитка со скидкой 10% на услуги кремации", — не без иронии рассказывает женщина в кадре.

Ее видео быстро стало вирусным, собрав 4,8 миллиона просмотров, почти 700 тысяч лайков и много репостов. В комментариях пользователи сети шутят, не сдерживая своих эмоций.

"Купон на кремацию? Боже мой";

"Антиутопия, но мне нравится этот жест";

"В прошлом году наш директор подарил нам тумблеры. Это был лучший подарок на день учителя, который я получила за последние 24 года";

"Мой лучший друг однажды получил шведскую рыбу в индивидуальной упаковке";

"А вот я подарил учителю моего ребенка сертификат на 100 долларов. Мы не богаты, но чувствую, что это важно, ведь он проводит с ним больше времени, чем я в течение дня";

"Я всегда говорю, что лучше дайте 10 баксов".

Напомним, ранее Фокус писал о доценте Мэтью Питмане, который преподает в школе журналистики и медиа Университета штата Теннесси (США). Он предложил своим студентам необычный выбор для выполнения задания. Педагог дал возможность выбирать: либо исполнить 15-секундный танец перед всей аудиторией, либо написать статью на 15 тысяч слов.

Кроме того, учительницу начальной школы Джорджию Роджерс уволили за то, что она учила девятилетних учеников танцевать для TikTok, несмотря на то, что приложение запрещает пользоваться им лицам, не достигшим 13 лет.