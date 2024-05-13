"Боже мій": вчительці на свято подарували 10-відсоткову знижку на кремацію (відео)

У коментарях під роликом користувачі мережі жартують, не стримуючи своїх емоцій.

Related video

Американських педагогів завалюють подарунками під час тижня вдячності — національного свята, що припадає на початок травня. Втім, один презент змусив вчительку на ім’я Ерін (@nalgenefan) голосно сміятися. Про цю історію вона розповіла на своїй сторінці в TikTok.

У вірусному ролику Ерін поділилася вмістом подарункового пакета, надісланого їй від місцевої церкви. Серед іншого там була 10-відсоткова знижка на послуги кремації.

"Я вчителька державної школи й заробляю 43 тисячі доларів на рік до сплати податків. І ось, що я отримала у подарунковому пакеті до тижня вдячності вчителям: пляшка води, м'ячик для зняття стресу з написом "Розумний, сильний та безстрашний", маленький блокнот, де зазначено, що вчителі сіють насіння, яке проростає вічно, зрештою, моє улюблене — засіб для дезінфекції рук "Weaver and Peaks Memorial Funeral Care" та візитівка зі знижкою 10% на послуги кремації", — не без іронії розповідає жінка у кадрі.

Її відео швидко стало вірусним, зібравши 4,8 мільйона переглядів, майже 700 тисяч вподобайок та багато репостів. У коментарях користувачі мережі жартують, не стримуючи своїх емоцій.

"Купон на кремацію? Боже мій";

"Антиутопія, але мені подобається цей жест";

"Минулого року наш директор подарував нам тумблери. Це був найкращий подарунок на день вчителя, який я отримала за останні 24 роки";

"Мій найкращий друг одного разу отримав шведську рибу в індивідуальній упаковці";

"А от я подарував вчителю моєї дитини сертифікат на 100 доларів. Ми не багаті, але відчуваю, що це важливо, адже він проводить з нею більше часу, аніж я протягом дня";

"Я завжди кажу, що краще дайте 10 баксів".

Нагадаємо, раніше Фокус писав про доцента Метью Пітмана, який викладає в школі журналістики та медіа Університету штату Теннессі (США). Він запропонував своїм студентам незвичайний вибір для виконання завдання. Педагог дав можливість обирати: або виконати 15-секундний танець перед всією аудиторією, або написати статтю на 15 тисяч слів.

Крім того, учительку початкової школи Джорджію Роджерс звільнили за те, що вона вчила дев'ятирічних учнів танцювати для TikTok, попри те, що застосунок забороняє користуватися ним особам, які не досягли 13 років.