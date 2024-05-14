Проверь себя: только люди с идеальным зрением разгадают хитрую головоломку за 11 секунд

Несмотря на то, что оптические головоломки иногда могут разочаровать, они отлично тренируют мозг. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить себя думать по-другому.

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Авторы хитрой головоломки утверждают, что только люди с идеальным зрением смогут разгадать эту хитрую головоломку за 11 секунд. Проверить свою внимательность предлагает издание Daily Express.

Издание отмечает, что игры и задачи для тренировки мозга отлично подходят для улучшения памяти и концентрации внимания. Уделяя время решению интересных тестов вы сможете переключить внимание и заставить свой мозг работать по-другому. Кроме того, визуальные головоломки являются отличным способом развлечься. Однако эта последняя задачка может заставить вас потратить на нее больше времени, чем предполагают ее авторы.

Вам необходимо за отведенное время найти часы на картинке, на который изображена кухня ресторана. По мнению авторов головоломки, она настолько сложна, что только один процент людей может решить за 11 секунд.

Найдите часы повара за 11 секунд Фото: Brightside

Несколько поваров суетятся над кастрюлями и сковородками, полными еды. На изображении также есть несколько необычных дополнений, чтобы отвлечь зрителя. Например, кошка, пытающаяся цапнуть официанта или мышь, сидящая на колпаке одного из поваров.

Удалось ли вам справиться за определенное время? Если нет, то посмотрите на результаты ниже. Часы были спрятаны в самом верху снимка, в вентиляционном отверстии над кухней.

Выполнение подобных упражнений может помочь предотвратить различные заболевания Фото: Brightside

Помимо того, что подобные задачи и тесты помогают отвлечься во время утренней поездки на работу или в зале ожидания, они также могут помочь сохранить остроту ума на более длительное время. Если эта головоломка показалась вам слишком легкой, или вы хотите попробовать свои силы в других головоломках, почему бы вам не попробовать другие задачи, о которых мы писали? Сможете ли вы заметить скрытое в оптической иллюзии животное за 8 секунд?

Ранее Фокус писал, что только люди с идеальным зрением смогут отыскать оленя в зимнем лесу за 8 секунд. На первый взгляд это довольно просто, но вас будут отвлекать другие силуэты на рисунке.

Также стало известно, что только люди с "острым зрением" увидят колокольчик среди мерцающих ключей. Эта головоломка проверяет ваши навыки наблюдения и внимание к деталям.