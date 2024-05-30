Полтора миллиона за книгу: жена отругала мужа за покупку редкого издания (фото)

Когда друзья и клиенты будут читать советы из книги за миллион долларов, то они к ним лучше прислушиваться, уверен покупатель раритета. Его жену такие покупки несколько напрягают.

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Миллионер приобрел редкое первое издание книги Наполеона Хилла "Законы успеха", заплатив за него 1,5 млн долл. Чтобы доставить покупку домой, он нанял самолет, а затем поместил ее в собственный частный музей книжных раритетов. Жена миллионера, узнав о прихоти мужа, запретила дальнейшие драгоценные покупки. О последствиях траты значительной суммы денег на книгу рассказали на портале Daily Star.

Мужчину, который потратил 1,5 млн долл. на раритет, зовут Рассел Брансон. Раритет приобрели на электронной платформе eBay в комплекте с другими старыми вещами общей стоимостью около 2,2 млн долл. Самая драгоценная часть покупки — это первое издание "Законов успеха" Наполеона Хилла с его автографом, выпущенное в 1925 году, рассказали журналисты. Жена миллионера, Коллетт, узнав об этом, была недовольна и запретила так поступать.

Покупка раритета — аукцион, на котором продавали книгу Хилла Фото: Daily Star

44-летний мужчина назвал книгу "Святым Граалем" и радовался, когда ее приобрел. На портале опубликовали фотографию покупки, которая состоит из 50 томов в потертых темно-синих переплетах, хранящихся в специальном футляре. Каждый том — это новый урок "законов успеха", написано на обложке.

Покупка раритета — как выглядит книга Наполеона Хилла Фото: Daily Star Покупка раритета — как выглядит футляр с книгами Наполеона Хилла Фото: Daily Star

Тем временем жена Коллетт отреагировала на покупку "закатыванием глаз", назвала это "безумием", не испытала энтузиазма, рассказали журналисты. Она просила мужа больше не совершать подобных поступков — "не тратить так много на книгу". Однако он уверен, что это не навредит семейной жизни.

"Она думает, что я сумасшедший от большинства вещей, которые я делаю, но она также доверяет мне, и это не навредит нашей семье, нашим финансам или чему-то подобному. Она в шутку предупредила меня: крупные покупки ее немного напрягают", — привели журналисты слова Рассела.

Брансон объяснил, что его друзья-предприниматели не поняли бы, если бы он потратил на eBay 500 долл. Другое дело, когда они узнают о расходовании более 1 млн долл. — уроки будут больше цениться, если за них заплатили такие деньги. Раритетное издание теперь "поселится" в его частном музее, который он наполнил вещами на сумму 25 млн долл.

"Мне нравится запах старых книг, поэтому я понюхал их, открыл и увидел его подпись внутри, было невероятно. Я подумал: "Надеюсь, через 100 лет кто-то будет смотреть на мою работу так же, как я смотрю на эту", — заявил бизнесмен.

Рассел Брансон — предприниматель, который основал компанию ClickFunnels по производству программного обеспечения, и еще восемь других. Мужчина имеет сайт, на котором рассказывает о своем бизнесе и жизни, рекомендует мотивационные книги об успехе, выпускает собственные книги этого же направления, устраивает бизнес-семинары для людей, которые хотят разбогатеть, ведет Youtube-канал с мотивационными видео, рассылает пресс-релизы в СМИ, рассказывая о различных событиях, связанных с его компанией.

Напоминаем, ранее Фокус рассказывал об аукционе Sotheby's, на котором продали старейшую еврейскую библию Танах, стоящую в 25 дороже творчества Наполеона Хилла. За миниатюрную книгу Шарлотты Бронте покупатели заплатили меньше, но покупка вернулась в музей писательницы.