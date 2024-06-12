У них разные характеры: мужчина нашел змею, которая кусает сразу двумя головами (видео)

Джей Брюэр пытался погладить агрессивную рептилию и сразу получил двойной укус.

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Основатель зоопарка в городке Фаунтин-Вэлли, что в Калифорнии (США), Джей Брюэр привлек внимание людей со всего мира, показав редкую двухголовую змею на своей странице в Instagram.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как рептилия с генетической мутацией кусает мужчину сразу двумя головами. Брюер держал пресмыкающееся над шеей и махал перед ним указательным пальцем правой руки, а его помощник следил за хвостом.

"Смотри, смотри, смотри! Видишь, какая сердитая девочка. Стоп! Почему ты такая сварливая? Я не могу понять, у кого хуже характер? Трудно иметь дело с одной разъяренной змеей, но теперь придется разбираться с двумя", — сказал мужчина, пытаясь погладить рептилию, и сразу получил двойной укус.

Джей Брюэр показал змею с двумя головами Фото: YouTube

Пользователи социальных сетей были удивлены, увидев аномальное пресмыкающееся с двумя головами.

"У меня так много вопросов. Как это случилось? Выживет ли она?";

"Ладно, теперь мне чертовски интересно. Можете показать нам, как ест эта змея?";

"Так круто, интересно, какая голова управляет телом?".

Позже автор видео, который имеет 7,8 миллиона подписчиков в Instagram, ответил на все вопросы от подписчиков на своем YouTube-канале. В частности, эксперт отметил, что это самка техасской крысиной змеи — она неядовитая.

"Животным, рожденным с двумя головами, обычно живется тяжело, потому что каждое из них хочет командовать. Кажется, единственное, на чем они сошлись, это укусить меня", — пошутил Джей в описании к видео.

Кстати, это уже не первый подобный случай. Ранее Фокус писал, что в 2022 году мужчина из Небраски также нашел редкую двухголовую змею. Как отмечают ученые, такая мутация случается примерно один раз на 100 000. И этому редкому существу повезло, что оно выжило.

Кроме того, рожденный в неволе двуглавый питон озадачил ветеринаров — у него было два мозга, сердца, желудки и два легких. Ученые провели ряд дополнительных тестов и пришли к выводу, что рептилия вряд ли сможет нормально жить. В результате было принято решение об эвтаназии.