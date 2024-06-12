У них різні характери: чоловік знайшов змію, яка кусає одразу двома головами (відео)

Джей Брюер намагався погладити агресивну рептилію й відразу отримав подвійний укус.

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Засновник зоопарку в містечку Фаунтін-Веллі, що у Каліфорнії (США), Джей Брюер привернув увагу людей зі всього світу, показавши рідкісну двоголову змію на своїй сторінці в Instagram.

На опублікованих кадрах можна побачити, як рептилія з генетичною мутацією кусає чоловіка відразу двома головами. Брюер тримав плазуна над шиєю та махав перед ним вказівним пальцем правої руки, а його помічник стежив за хвостом.

"Дивись, дивись, дивись! Бачиш, яка сердита дівчинка. Стоп. Чому ти така сварлива? Я не можу зрозуміти, в кого гірший характер? Важко мати справу з однією розлюченою змією, але тепер доведеться розбиратися з двома", — сказав чоловік, намагаючись погладити рептилію, й відразу отримав подвійний укус.

Джей Брюер показав змію з двома головами Фото: YouTube

Користувачі соціальних мереж були здивовані, побачивши аномального плазуна з двома головами.

"У мене так багато запитань. Як це сталося? Чи вона виживе?";

"Гаразд, тепер мені до біса цікаво. Чи можете показати нам, як їсть ця змія?";

"Так круто, цікаво, яка голова керує тілом?".

Пізніше автор відео, який має 7,8 мільйона підписників в Instagram, відповів на всі питання від підписників на своєму YouTube-каналі. Зокрема, експерт зазначив, що це самка техаської щурячої змії — вона неотруйна.

"Тваринам, народженим з двома головами, зазвичай живеться важко, бо кожна з них хоче командувати. Здається, єдине, на чому вони зійшлися, це вкусити мене", — пожартував Джей в описі до відео.

До речі, це уже не перший подібний випадок. Раніше Фокус писав, що у 2022 році чоловік із Небраски також знайшов рідкісну двоголову змію. Як наголошують вчені, така мутація трапляється приблизно один раз на 100 000. І цій рідкісній істоті пощастило, що вона вижила.

Крім того, народжений у неволі двоголовий пітон спантеличив ветеринарів — у нього було два мозки, серця, шлунки та двоє легень. Вчені провели низку додаткових тестів і дійшли висновку, що рептилія навряд чи зможе нормально жити. У результаті було ухвалено рішення про евтаназію.