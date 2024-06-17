На опубликованной записи изображен мужчина с похожими чертами лица, который разговаривает по телефону. Фанаты, которые пересмотрели видео, утверждают, что Тупак Шакур выжил после покушения.

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Легендарного рэпера Тупака Шакура, которого застрелили в Лос-Анджелесе в ночь на 7 сентября 1996 года, вроде бы увидели живым. Конспирологи уже давно говорили о том, что трагедия произошла с его двойником, а сам музыкант не погиб, а сбежал на Кубу. Об этом пишет издание The Mirror.

Эти заявления подкрепляются рядом свидетельств, а также видеозаписями, которые якобы показывают Тупака живым уже после его смерти. Один из таких роликов собрал более 229 тысяч просмотров на YouTube. На нем изображен мужчина с похожими чертами лица, который разговаривает по телефону.

В комментариях фанаты рэпера также пишут, что он до сих пор жив.

Один из них отмечает: "Йоу, я не могу сдержаться, этот парень действительно похож на Пака. Особенно, когда он поворачивается и улыбается. Это, пожалуй, самое четкое видеодоказательство того, что он жив, которое я видел".

Другой добавляет: "Тупак Шакур жив! Возвращайся, Пак, и покажи им, что такое хип-хоп рэп!".

Тупак Шакур Фото: Getty Images

Однако есть и те, кто призывает людей дать Тупаку упокоиться с миром.

"Пусть человек покоится с миром, он ушел слишком молодым, жизнь несправедлива, но по крайней мере он оставил после себя наследие", — написал один из комментаторов.

Еще один упрекнул: "Если вы не дадите этому человеку упокоиться, то по крайней мере опомнитесь".

Подогрел слухи и Сьюдж Найт, который был с Тупаком в ночь его смерти. В одном из интервью, когда его спросили, действительно ли музыкант может быть жив, он сказал: "С Паком никогда не знаешь".

Кстати, подозреваемого в убийстве Тупака Шакура полиция Лас-Вегаса арестовала лишь в сентябре прошлого года. Дуэйн "Кифа Ди" Дэвис признал себя виновным. Суд над ним запланирован на ноябрь этого года.

Напомним, ранее Фокус писал, что изготовленное на заказ кольцо Тупака Шакура из золота, бриллиантов и рубинов, которое он носил за несколько дней до того, как его застрелили, продано за рекордную сумму в 1 миллион долларов.

Кроме того, черный седан BMW 750IL, в котором в 1996 году был смертельно ранен американский рэпер, выставлен на продажу в Лас-Вегасе (Невада) и оценен в $1,7 млн.