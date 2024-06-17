На опублікованому записі зображений чоловік зі схожими рисами обличчя, який розмовляє телефоном. Фанати, які передивилися відео, стверджують, що Тупак Шакур вижив після замаху.

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Легендарного репера Тупака Шакура, якого застрелили в Лос-Анджелесі в ніч на 7 вересня 1996 року, начебто помітили живим. Конспірологи вже давно говорили про те, що трагедія сталась з його двійником, а сам музикант не загинув, а втік на Кубу. Про це пише видання The Mirror.

Ці заяви підкріплюються низкою свідчень, а також відеозаписами, які нібито показують Тупака живим вже після його смерті. Один з таких роликів зібрав понад 229 тисяч переглядів на YouTube. На ньому зображений чоловік зі схожими рисами обличчя, який розмовляє телефоном.

У коментарях фанати репера також пишуть, що він досі живий.

Один з них зазначає: "Йоу, я не можу стриматися, цей хлопець дійсно схожий на Пака. Особливо, коли він повертається і посміхається. Це, мабуть, найчіткіший відеодоказ того, що він живий, який я бачив".

Інший додає: "Тупак Шакур живий! Повертайся, Паку, і покажи їм, що таке хіп-хоп реп!".

Тупак Шакур Фото: Getty Images

Однак є й ті, хто закликає людей дати Тупаку упокоїтися з миром.

"Нехай людина спочиває з миром, він пішов занадто молодим, життя несправедливе, але принаймні він залишив після себе спадщину", — написав один з коментаторів.

Ще один дорікнув: "Якщо ви не дасте цій людині упокоїтися, то принаймні схаменіться".

Підігрів чутки й Сьюдж Найт, який був з Тупаком в ніч його смерті. В одному з інтерв’ю, коли його запитали, чи справді музикант може бути живим, він сказав: "З Паком ніколи не знаєш".

До речі, підозрюваного у вбивстві Тупака Шакура поліція Лас-Вегаса заарештувала лише у вересні минулого року. Дуейн "Кіфа Ді" Девіс визнав себе винним. Суд над ним запланований на листопад цього року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що виготовлену на замовлення каблучку Тупака Шакура із золота, діамантів і рубінів, яку він носив за кілька днів до того, як його застрелили, продано за рекордну суму в 1 мільйон доларів.

Крім того, чорний седан BMW 750IL, в якому в 1996 році був смертельно поранений американський репер, виставлений на продаж у Лас-Вегасі (Невада) і оцінений в $1,7 млн.