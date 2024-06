"Друзья шутят до сих пор": кем стал мальчик из известной рекламы шоколадок (видео)

После выхода ролика Брэдли Форда начали узнавать люди на улицах и постоянно задавали один и тот же вопрос.

Брэдли Форду было всего 11 лет, когда он снялся в культовой рекламе шоколадок Cadbury. Актер недавно появился в TikTok и рассказал, как сложилась его судьба после бешеной популярности.

В коротком видео Брэдли и его юная напарница Джорджия Уэйк "танцевали" бровями под трек Don't Stop the Rock. Позже эта реклама стала одной из самых популярных в Великобритании, собрав за первые три недели 4 миллиона просмотров на YouTube и затмив предыдущую успешную рекламу Cadbury, в которой горилла играла на барабанах под песню Фила Коллинза "In the Air Tonight".

После этого Форда начали узнавать люди на улицах и постоянно задавали один и тот же вопрос: неужели это он тот самый "мальчик с бровями"?

Кем стал мальчик из рекламы

Сейчас актеру уже 26 лет. Он живет в Челси и работает видеомонтажером и художником-декоратором. За последние годы успел сняться в нескольких популярных проектах, в частности сериалах "Доктор Кто", "Закон и порядок: Великобритания" и "Путешествия Гулливера с Джеком Блэком".

Недавно выросший "мальчик с бровями" рассказал о съемках судьбоносной рекламы на своей странице в TikTok.

"С восьми лет я ходил в частную театральную школу. У них было свое агентство, поэтому меня постоянно отправляли на множество прослушиваний. Когда попал на пробы для Cadbury, то даже не догадывался, что придется делать. Они просто сказали: "Пошевели бровями на камеру". Тогда я чувствовал себя, как учитель в школе. Это было не так уж и плохо! Кстати, я до сих пор переписываюсь в социальных сетях со своей напарницей", — рассказал он.

Британец не скрывает, что друзья часто в шутку называют его "ребенком Cadbury".

"Обычно я не вспоминаю об этом, но друзья постоянно ставят меня в неловкое положение", — смеется актер.

Брэдли Форд работает видеомонтажером и художником-декоратором Фото: TikTok

