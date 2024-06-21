"Друзья шутят до сих пор": кем стал мальчик из известной рекламы шоколадок (видео)
После выхода ролика Брэдли Форда начали узнавать люди на улицах и постоянно задавали один и тот же вопрос.
Брэдли Форду было всего 11 лет, когда он снялся в культовой рекламе шоколадок Cadbury. Актер недавно появился в TikTok и рассказал, как сложилась его судьба после бешеной популярности.
В коротком видео Брэдли и его юная напарница Джорджия Уэйк "танцевали" бровями под трек Don't Stop the Rock. Позже эта реклама стала одной из самых популярных в Великобритании, собрав за первые три недели 4 миллиона просмотров на YouTube и затмив предыдущую успешную рекламу Cadbury, в которой горилла играла на барабанах под песню Фила Коллинза "In the Air Tonight".
После этого Форда начали узнавать люди на улицах и постоянно задавали один и тот же вопрос: неужели это он тот самый "мальчик с бровями"?
Кем стал мальчик из рекламы
Сейчас актеру уже 26 лет. Он живет в Челси и работает видеомонтажером и художником-декоратором. За последние годы успел сняться в нескольких популярных проектах, в частности сериалах "Доктор Кто", "Закон и порядок: Великобритания" и "Путешествия Гулливера с Джеком Блэком".
Недавно выросший "мальчик с бровями" рассказал о съемках судьбоносной рекламы на своей странице в TikTok.
"С восьми лет я ходил в частную театральную школу. У них было свое агентство, поэтому меня постоянно отправляли на множество прослушиваний. Когда попал на пробы для Cadbury, то даже не догадывался, что придется делать. Они просто сказали: "Пошевели бровями на камеру". Тогда я чувствовал себя, как учитель в школе. Это было не так уж и плохо! Кстати, я до сих пор переписываюсь в социальных сетях со своей напарницей", — рассказал он.
Британец не скрывает, что друзья часто в шутку называют его "ребенком Cadbury".
"Обычно я не вспоминаю об этом, но друзья постоянно ставят меня в неловкое положение", — смеется актер.
Напомним, ранее Фокус писал, что итальянская телевизионная реклама картофельных чипсов Amica Chips, по сюжету которой монахини едят снеки во время таинства святого причастия, возмутила католиков, они обвиняют авторов идеи в богохульстве и оскорблении чувств верующих.
Кроме того, в сети разгорелся скандал из-за рекламы белья с Еленой Кравец. Компания разместила баннер в поддержку военнослужащих ВСУ. В рекламе использовали лицо бывшей актрисы "Квартала 95", которая озвучила определенные слова от имени бойца с позывным "Пиранька".