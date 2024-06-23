Торт без выпечки из двух ингредиентов: рецепт простого и вкусного шоколадного десерта

Этот торт очень просто приготовить. И большая часть времени уйдет на то, чтобы он застыл в холодильнике.

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Торт без выпечки, состоящий из двух ингредиентов, — это простой и неотразимый шоколадный десерт. Рецептом поделились на сайте Cookist.

Для его приготовления просто смешайте темный шоколад с кипящими сливками. По этому же рецепту можно приготовить конфеты-трюфели.

Шоколадный торт без выпечки

Ингредиенты:

темный шоколад – 500 мл;

свежие сливки – 250 мл;

какао порошок и взбитые сливки для декора.

Положите нарезанный шоколад в миску и добавьте кипящие сливки. Хорошо перемешайте, пока не получите густую и гладкую консистенцию. Это работает только в том случае, если сливки горячие. Альтернативно вы можете довести их до кипения в кастрюле и растопить шоколад на очень слабом огне.

Вылейте смесь в форму для кекса, застеленную бумагой для выпечки. Мы использовали форму диаметром 20 см, но это зависит от высоты, которой вы хотите, чтобы ваш торт был. Дайте ему постоять в холодильнике минимум 3 часа. Через необходимое время посыпьте какао-порошком. И перед подачей добавьте взбитые сливки.

По этому же рецепту можно приготовить быстрые трюфели и покрыть их какао.

Вы можете хранить торт без выпечки из двух ингредиентов в холодильнике в течение 2–3 дней.

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