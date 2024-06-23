Торт без випічки з двох інгредієнтів: рецепт простого і смачного шоколадного десерту
Цей торт дуже просто приготувати. І більша частина часу піде на те, щоб він застиг у холодильнику.
Торт без випічки, що складається з двох інгредієнтів, — це простий і чарівний шоколадний десерт. Рецептом поділилися на сайті Cookist.
Для його приготування просто змішайте темний шоколад із киплячими вершками. За цим же рецептом можна приготувати цукерки-трюфелі.
Шоколадний торт без випічки
Інгредієнти:
- темний шоколад — 500 мл;
- свіжі вершки — 250 мл;
- какао порошок і збиті вершки для декору.
Покладіть нарізаний шоколад у миску і додайте киплячі вершки. Добре перемішайте, поки не отримаєте густу і гладку консистенцію. Це працює тільки в тому разі, якщо вершки гарячі. Альтернативно ви можете довести їх до кипіння в каструлі й розтопити шоколад на дуже слабкому вогні.
Вилийте суміш у форму для кексу, застелену папером для випічки. Ми використовували форму діаметром 20 см, але це залежить від висоти, якою ви хочете, щоб ваш торт був. Дайте йому постояти в холодильнику мінімум 3 години. Через необхідний час посипте какао-порошком. І перед подачею додайте збиті вершки.
За цим же рецептом можна приготувати швидкі трюфелі та покрити їх какао.
Ви можете зберігати торт без випічки з двох інгредієнтів у холодильнику протягом 2-3 днів.
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