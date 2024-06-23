"Она думает, что я сумасшедшая": подруга высмеяла женщину из-за выбора еды на отдыхе

Две женщины, которые дружат, поехали на отдых со своими семьями. Одна из них заготовила "меню" для детей заранее, но оказалась не готова к реакции на это.

Related video

Женщина пожаловалась, что была высмеяна подругой на отдыхе из-за еды для детей. Деталями она поделилась на форуме Mumsnet под ником Tiamaria86.

Тиа-Мария рассказала, что приехала с детьми на неделю на отдых в вагончике. Ее подруга с собственной семьей забронировала себе номер на ту же неделю, поэтому семьи проведут какое-то время вместе.

Подруга постучала в дверь и спросила, не против ли они заказать вместе еду на вынос. Тиа-Мария ответила, что ее дети едят ребрышки с беконом, картофель и капустный суп. Все эти блюда она взяла с собой, зная, что дети эту еду любят и всегда просят.

Подруга рассмеялась и начала расспрашивать, зачем брать с собой такую еду. Тиа-Мария ответила, что также прихватила с собой из дома большую лазанью, тушеную говядину и курицу-карри. Она объяснила, что планировала однажды вечером поесть в каком-то заведении рыбу, но большую часть "меню" для отдыха подготовила сама.

"Она думает, что я сумасшедшая, и действительно высмеивала меня", — подчеркнула Тиа-Мария.

Женщина объяснила, что ее семья недавно купила дом, поэтому денег не хватает и она пытается экономить. В частности, Тиа-Мария не хочет тратиться на "плохую еду", когда есть такая возможность. Однако после критики подруги она почувствовала себя смущенной.

Тиа-Мария сделала опрос, в котором приняли участие 1883 человека. 91% пользователей поддержали ее, еще 9% респондентов встали на сторону подруги.

"Кто она такая, чтобы судить о вашем выборе? Да, она была грубой", — отметил один из комментаторов.

В другом комментарии отметили, что люди, которые издеваются и высмеивают других из-за разных вкусов или каких-то различий, действительно раздражают. Женщине посочувствовали, что она должна терпеть свою подругу в течение недели, и предложили организовать себе развлечения отдельно.

"Может, она просто удивилась? Я бы не хотел есть еду, приготовленную 4-5 дней назад, но когда мы едем во Флориду, мы берем с собой некоторые вещи, чтобы снизить расходы. Если вашей альтернативой являются завышенные цены на вынос, я лучше съем вашу еду", — поделился один из пользователей.

Напомним, в Нидерландах придумали самый дорогой в мире гамбургер, который попал в Книгу рекордов Гиннеса. За то, чтобы его попробовать, придется заплатить 5000 евро.

Мужчина убирал в доме родителей и случайно нашел в своей детской спальне несколько рисунков. Изображения напугали его и заставили задуматься о проклятии.