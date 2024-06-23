"Вона думає, що я божевільна": подруга висміяла жінку через вибір їжі на відпочинку

Дві жінки, які дружать, поїхали на відпочинок зі своїми сім’ями. Одна з них заготувала "меню" для дітей заздалегідь, але виявилась не готова до реакції на це.

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Жінка поскаржилась, що була висміяна подругою на відпочинку через їжу для дітей. Деталями вона поділилась на форумі Mumsnet під ніком Tiamaria86.

Тіа-Марія розповіла, що приїхала з дітьми на тиждень на відпочинок у вагончику. Її подруга з власною родиною забронювала собі номер на той же тиждень, тож сім’ї проведуть якийсь час разом.

Подруга постукала у двері та запитала, чи не проти вони замовити разом їжу на винос. Тіа-Марія відповіла, що її діти їдять реберця з беконом, картоплю та капустяний суп. Усі ці страви вона взяла з собою, знаючи, що малеча цю їжу любить та завжди просить.

Подруга розсміялася та почала розпитувати, навіщо брати з собою таку їжу. Тіа-Марія відповіла, що також прихопила з собою з дому велику лазанью, тушковану яловичину та курку-карі. Вона пояснила, що планувала одного вечора поїсти в якомусь закладі рибу, але більше частину "меню" для відпочинку підготувала сама.

"Вона думає, що я божевільна, і справді висміювала мене", — підкреслила Тіа-Марія.

Жінка пояснила, що її сім’я нещодавно купила будинок, тож грошей бракує і вона намагається економити. Зокрема, Тіа-Марія не хоче витрачатися на "погану їжу", коли є така можливість. Однак після критики подруги вона відчула себе збентеженою.

Тіа-Марія зробила опитування, в якому взяли участь 1883 особи. 91% користувачів підтримали її, ще 9% респондентів встали на сторону подруги.

"Хто вона така, щоб судити про ваш вибір? Так, вона була грубою", — зазначив один з коментаторів.

В іншому коментарі зауважили, що люди які знущаються та висміюють інших через різні смаки або якісь відмінності, справді дратують. Жінці поспівчували, що вона має терпіти свою подругу протягом тижня, та запропонували організувати собі розваги окремо.

"Може, вона просто здивувалася? Я б не хотів їсти їжу, приготовану 4-5 днів тому, але коли ми їдемо до Флориди, ми беремо з собою деякі речі, щоб знизити витрати. Якщо вашою альтернативою є завищені ціни на винос, я краще з’їм вашу їжу", — поділився один з користувачів.

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