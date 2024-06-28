Виселица на берегу и призраки знаменитостей: в Лондоне старейший паб хранит "кровавые" истории

Паб находится на одном и том же месте с 1500-х годов и был популярен среди преступного общества. Ближе к 17-му веку на берегу реки, которая находится недалеко, повесили огромное количество злоумышленников, после чего было принято решение установить рядом напоминание об этом.

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Один из самых старейших пабов Лондона в Великобритании наполнен историями про контрабандистов, пиратов, преступников, а также может быть населен призраками знаменитостей. Об этом говорится в материале Mirror.

Дело в том, что изначально заведение было известно под названием "Пеликан" и здание находится на этом месте с 1500-х годов. Из-за расположения на берегу реки паб был удобен для контрабандистов и пиратов, которые регулярно заходили туда. А вот местные воры были нацелены на лодки, которые стояли поблизости.

"В первые годы своего существования паб был известен на местном уровне как "Таверна Дьявола" из-за своей репутации. Хотя паб, безусловно, пользовался популярностью среди преступного сообщества, для некоторых близлежащий берег реки оказался местом их последнего пристанища", — говорится в сообщении.

Уже ближе к 17-му веку на берегу той самой реки повесили огромное количество преступников и эта часть "кровавой истории" была увековечена при помощи петли и виселицы, которые расположены рядом с баром.

В 19-м веке дела у паба пошли вверх. Пожар уничтожил здание и его построили заново, но уже с новым названием. Такое решение было вызвано грузовым судном The Prospect, которое время от времени швартовалось на берегу реки в городе Уитби.

А вот что касается известных призраков, то авторы материала выделили судью Джона Джеффриса, который известен как "висячий судья" из-за своей жестокости.

"Он стал довольно печально известным после того, как председательствовал на "Кровавых присяжных", в ходе которых 144 человека были повешены и 800–850 отправлены в Вест-Индию. Многие другие скончались от "тюремной лихорадки" до того, как предстали перед судом", — говорится в сообщении.

К слову, одно из самых жестоких наказаний от судьи также вошло в историю. Речь идет про Элизабет Гонт, которую сожгли заживо. Она вошла в историю как последняя женщина, Которую казнили за политическое преступление.

Теперь судья, как рассказывают местные, довольно часто посещает место, где расположен паб. Также они говорили про Молл Катперс, Котора в 17-м веке была достаточно известной карманницей.

Напомним, 27 июня сообщалось, что мужчину шокировал счет в пабе после небольшого перекуса. По словам Ли Кейстоуна, он нечасто посещает подобные заведения, однако в этот раз решил поддержать семейный бизнес. После ошеломляющей цены в чеке он пообещал, что больше туда ни ногой.