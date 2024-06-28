Шибениця на березі та привиди знаменитостей: у Лондоні найстаріший паб зберігає "криваві" історії

Паб знаходиться на одному і тому ж місці з 1500-х років і був популярний серед злочинного суспільства. Ближче до 17-го століття на березі річки, що неподалік, повісили величезну кількість зловмисників, після чого було ухвалено рішення встановити поруч нагадування про це.

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Один із найстаріших пабів Лондона у Великій Британії наповнений історіями про контрабандистів, піратів, злочинців, а також може бути населений привидами знаменитостей. Про це йдеться в матеріалі Mirror.

Річ у тім, що спочатку заклад був відомий під назвою "Пелікан" і будівля розташована на цьому місці з 1500-х років. Через розташування на березі річки паб був зручний для контрабандистів і піратів, які регулярно заходили туди. А ось місцеві злодії були націлені на човни, які стояли поблизу.

"У перші роки свого існування паб був відомий на місцевому рівні як "Таверна Диявола" через свою репутацію. Хоча паб, безумовно, користувався популярністю серед злочинного співтовариства, для декого прилеглий берег річки виявився місцем їхнього останнього притулку", — ідеться в повідомленні.

Уже ближче до 17-го століття на березі тієї самої річки повісили величезну кількість злочинців, і цю частину "кривавої історії" увічнили за допомогою зашморгу та шибениці, що розташовані поруч із баром.

У 19-му столітті справи у пабу пішли вгору. Пожежа знищила будівлю і її побудували заново, але вже з новою назвою. Таке рішення було викликане вантажним судном The Prospect, яке час від часу швартувалося на березі річки в місті Вітбі.

А ось що стосується відомих привидів, то автори матеріалу виділили суддю Джона Джеффріса, який відомий як "висячий суддя" через свою жорстокість.

"Він став доволі сумно відомим після того, як головував на "Кривавих присяжних", під час яких 144 особи було повішено і 800-850 відправлено до Вест-Індії. Багато інших померли від "тюремної лихоманки" до того, як постали перед судом", — ідеться в повідомленні.

До слова, одне з найжорстокіших покарань від судді також увійшло в історію. Йдеться про Елізабет Гонт, яку спалили живцем. Вона увійшла в історію як остання жінка, яку стратили за політичний злочин.

Тепер суддя, як розповідають місцеві, досить часто відвідує місце, де розташований паб. Також вони говорили про Молл Катперс, яка в 17-му столітті була досить відомою кишеньковою злодійкою.

Нагадаємо, 27 червня повідомлялося, що чоловіка шокував рахунок у пабі після невеликого перекусу. За словами Лі Кейстоуна, він нечасто відвідує подібні заклади, проте цього разу вирішив підтримати сімейний бізнес. Після приголомшливої ціни в чеку він пообіцяв, що більше туди ні ногою.