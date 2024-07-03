McDonald's представил праздничное меню в честь своего 50-летнего юбилея (фото)

Ресторан быстрого питания решил удивить британцев. Для заказов снова будут доступны блюда, ранее навсегда удаленные из меню.

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Американский гигант быстрого питания появился на территории Великобритании в 1974 году, чтобы открыть свое первое заведение в Вулидже, на юге Лондона. И в честь своего 50-летия McDonald's представил праздничное меню, пишет Мirror.

Поклонники фастфуда смогут попробовать четыре бургера, гарниры, пончик, мороженное McFlurry и многое другое. Некоторые блюда ранее были навсегда удалены из франшизы.

1. МакхотДог

В 1990-х годах McDonald's попытался расширить свое меню с помощью McHotDog. Несмотря на популярность в США, он не смог завоевать сердца британской публики и вскоре был снят с производства. Он вернулся в 2002 году на ограниченное время, и хотя он больше не доступен в США, в Японии купить его еще возможно.

2. Шейкеры для МакСалада

Они были введены как здоровая альтернатива, позволяющая клиентам смешивать свои салаты в пластиковом стаканчике. Они продавались с 2000 по 2003 год, и хотя это была инновационная концепция — в вариантах Garden, Chef и Grilled Chicken.

3. Арка Делюкс

Arch Deluxe появился в 1996 году, рекламировался как премиальный бургер для взрослых и представлял собой изысканную смесь соуса горчица-майонез, салата, лука и помидора. Однако людям он не понравился, так как в McDonald's не ходят за изысканной едой.

4. МакПицца

Попытка McDonald's выйти на рынок пиццы в 1990-х годах оказалась недолгой. McPizza готовилась дольше, чем обычные блюда быстрого приготовления, и клиентам это не пришлось по душе.

5. Твистер фри

Этот гарнир — просто обычный картофель фри, но гораздо более веселый. Он появился в меню в 2015 году, но исчез четыре года спустя.

6. Сандэ

Мороженое McDonald's, доступное с различными вкусами, такими как ириска и клубника, было любимым десертом — пока его не отменили в 2018 году из-за недостаточной популярности.

7. McRib

Этот сэндвич впервые начал продаваться в ресторанах McDonald's в Великобритании в 1981 году и оставался в меню в течение четырех лет. В 2015 году была неудачная попытка вернуть его на прилавок.

8. Бублик на завтрак

Breakfast Bagel предлагал альтернативу традиционному McMuffin, включающую в себя завтрак с яйцом, сыром и беконом на бублике. Несмотря на свою популярность, он был удален из меню в 2020 году.

9. Chicken Legend.

Премиальный сэндвич с курицей, доступный в нескольких вкусах, таких как Cool Mayo и BBQ, был основным блюдом для многих. Однако в 2022 году его убрали из меню.

Напомним, в Японии McDonald's выпустил парфюм с ароматом картофеля фри. Всего существует три запаха: обычная картошка, с чесночным соусом и морской солью.