McDonald's представив святкове меню на честь свого 50-річного ювілею (фото)

Ресторан швидкого харчування вирішив здивувати британців. Для замовлень знову будуть доступні страви, раніше назавжди видалені з меню.

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Американський гігант швидкого харчування з'явився на території Великої Британії 1974 року, щоб відкрити свій перший заклад у Вуліджі, на півдні Лондона. І на честь свого 50-річчя McDonald's представив святкове меню, пише Мirror.

Шанувальники фастфуду зможуть спробувати чотири бургери, гарніри, пампух, морозиво McFlurry і багато іншого. Деякі страви раніше були назавжди видалені з франшизи.

1. МакхотДог

У 1990-х роках McDonald's спробував розширити своє меню за допомогою McHotDog. Незважаючи на популярність у США, він не зміг завоювати серця британської публіки і незабаром був знятий з виробництва. Він повернувся 2002 року на обмежений час, і хоча він більше не доступний у США, в Японії купити його ще можливо.

2. Шейкери для МакСалада

Їх запровадили як здорову альтернативу, що дає змогу клієнтам змішувати свої салати в пластиковому стаканчику. Вони продавалися з 2000 по 2003 рік, і хоча це була інноваційна концепція — у варіантах Garden, Chef і Grilled Chicken.

3. Арка Делюкс

Arch Deluxe з'явився 1996 року, рекламувався як преміальний бургер для дорослих і являв собою вишукану суміш соусу гірчиця-майонез, салату, цибулі та помідора. Однак людям він не сподобався, оскільки в McDonald's не ходять за вишуканою їжею.

4. МакПіца

Спроба McDonald's вийти на ринок піци в 1990-х роках виявилася недовгою. McPizza готувалася довше, ніж звичайні страви швидкого приготування, і клієнтам це не припало до душі.

5. Твістер фрі

Цей гарнір — просто звичайна картопля фрі, але набагато веселіша. Він з'явився в меню 2015 року, але зник чотири роки потому.

6. Санде

Морозиво McDonald's, доступне з різними смаками, як-от іриска та полуниця, було улюбленим десертом — доки його не скасували 2018 року через недостатню популярність.

7. McRib

Цей сендвіч уперше почали продавати в ресторанах McDonald's у Великій Британії 1981 року, і він залишався в меню протягом чотирьох років. У 2015 році була невдала спроба повернути його на прилавок.

8. Бублик на сніданок

Breakfast Bagel пропонував альтернативу традиційному McMuffin, що включала в себе сніданок з яйцем, сиром і беконом на бублику. Незважаючи на свою популярність, його видалили з меню 2020 року.

9. Куряча легенда.

Преміальний сендвіч із куркою, доступний у кількох смаках, таких як Cool Mayo і BBQ, був основною стравою для багатьох. Однак у 2022 році його прибрали з меню.

Нагадаємо, в Японії McDonald's випустив парфум з ароматом картоплі фрі. Загалом існує три запахи: звичайна картопля, з часниковим соусом і морською сіллю.