Огромное стадо коров вырвалось на свободу и устроило беспорядок в деревне (фото)

Подростку Леону Боксу пришлось убегать от неуправляемых животных, которые на скорости неслись к нему.

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В пятницу, 5 июля, стадо из 45 коров разом вырвалось на свободу в деревне в Северном Йоркшире (Англия). Сбежавшие животные не имеют ничего общего с бегом быков. Об этом пишет Metro.

16-летнему местному жителю Леону Боксу пришлось убегать от неуправляемого стада. Подросток выскочил на дорогу, услышав, что коровы вырвались на свободу, и был поражен, увидев, как они на скорости несутся к нему.

36-летняя мама подростка Джесс рассказала, что вся семья стала свидетелем того, как стадо пронеслось мимо дома около восьми часов вечера, предположительно после того, как животные сами открыли ворота на соседнем поле. Она вспоминает, что звук пробегающего мимо их жилья стада был похож на землетрясение.

"Мой старший как раз дошел до угла. Несколько его друзей сказали, что там бродит несколько коров. Они не видели никакой дороги, только кучу коров. Мой муж вышел с двумя младшими детьми. Он что-то услышал и подумал, что это дети" — рассказала британка.

Коровы устроили беспорядок в деревне Фото: SWNS

Муж Джесс, 37-летний Мэтт, вместе с двумя детьми — девятилетним Чарли и семилетним Арчи — наблюдали за тем, как стадо затаптывает соседский сад. По его словам, прошло еще несколько часов, прежде чем коров удалось загнать обратно в загон с помощью полиции Северного Йоркшира.

"Они устроили беспорядок. Там довольно много мусора. Это довольно мерзко. Многие люди говорили, что это самое смешное, что они видели", — добавила Джесс.

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