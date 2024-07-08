Величезне стадо корів вирвалося на волю і влаштувало безлад у селі (фото)

Підлітку Леону Боксу довелося тікати від некерованих тварин, які на швидкості мчали до нього.

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У п'ятницю, 5 липня, стадо з 45 корів разом вирвалося на свободу в селі в Північному Йоркширі (Англія). Тварини-втікачі не мають нічого спільного з бігом биків. Про це пише Metro.

16-річному місцевому жителю Леону Боксу довелося тікати від некерованого стада. Підліток вискочив на дорогу, почувши, що корови вирвалися на волю, і був вражений, побачивши, як вони на швидкості мчать до нього.

36-річна мама підлітка Джесс розповіла, що вся сім'я стала свідком того, як стадо промайнуло повз будинок близько восьмої години вечора, імовірно після того, як тварини самі відкрили ворота на сусідньому полі. Вона згадує, що звук стада, яке пробігало повз їхнє житло, був схожий на землетрус.

"Мій старший якраз дійшов до кута. Кілька його друзів сказали, що там бродить кілька корів. Вони не бачили ніякої дороги, тільки купу корів. Мій чоловік вийшов із двома молодшими дітьми. Він щось почув і подумав, що це діти", — розповіла британка.

Корови влаштували безлад у селі Фото: SWNS

Чоловік Джесс, 37-річний Метт, разом із двома дітьми — дев'ятирічним Чарлі та семирічним Арчі — спостерігали за тим, як стадо затоптує сусідський сад. За його словами, минуло ще кілька годин, перш ніж корів вдалося загнати назад у загін за допомогою поліції Північного Йоркшира.

"Вони влаштували безлад. Там досить багато сміття. Це досить бридко. Багато людей говорили, що це найсмішніше, що вони бачили", — додала Джесс.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка стверджує, що ветеринар не дає їй попрощатися зі своїм котом. Працівники ветеринарної клініки не віддають їй прах домашньої тварини, яку вони лікували, поки вона не виплатить їм борг.

Також стало відомо, що в Індії змія вкусила чоловіка, а він тричі вкусив її у відповідь. Сантош Лохара вірив, що якщо вкусити отруйну рептилію теж, то це має нейтралізувати отруту.