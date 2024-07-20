"Не в настроении": полиция запрещает делать селфи с грустным черным медведем (фото)

Животное привлекло нежелательное внимание общественности. Офис шерифа округа отметил, что у него наблюдались признаки сильного стресса.

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Сотрудники полиции штата Флорида (США) просят людей перестать делать селфи с "депрессивным" черным медведем рядом с дорогой. Об этом пишет The Guardian.

Шериф округа отметил, что животное на обочине шоссе в Санта-Роза-Бич явно не в настроении фотографироваться. Грустный медведь появился рядом с дорогой в начале этой недели и, согласно сообщению офиса шерифа округа Уолтон в Facebook, быстро привлек нежелательное внимание проезжающих мимо автомобилистов.

"Прохожие пытались сделать селфи с медведем, а он явно не в настроении фотографироваться. У медведя наблюдаются признаки сильного стресса", — говорится в сообщении.

Крупного самца охарактеризовали как напряженного и подавленного. Сотрудники полиции призвали общественность не приближаться к черному медведю.

После приезда полиции и биологов медведь скрылся в соседнем лесу Фото: Walton County Sheriff

Рейнджеры из Комиссии по охране рыбных ресурсов и дикой природы Флориды (FWC) были направлены на расследование после звонка из офиса шерифа, сообщившего о толпах зрителей, останавливающихся, чтобы сфотографировать медведя" который сидел рядом с телеграфным столбом. К моменту прибытия офицеров и биологов медведь убежал в соседний лес.

"Медведь, похоже, не был ранен. Возможно, он просто перегрелся и отдыхал, прежде чем двинуться дальше", — говорилось в сообщении полиции.

Издание отмечает, что черные медведи — обычное явление во многих районах Флориды, особенно весной и летом, когда молодые особи начинают покидать родные места своих матерей и искать новые места обитания.

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