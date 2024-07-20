"Не в настрої": поліція забороняє робити селфі із сумним чорним ведмедем (фото)

Тварина привернула небажану увагу громадськості. Офіс шерифа округу зазначив, що в нього спостерігалися ознаки сильного стресу.

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Співробітники поліції штату Флорида (США) просять людей перестати робити селфі з "депресивним" чорним ведмедем поруч із дорогою. Про це пише The Guardian.

Шериф округу зазначив, що тварина на узбіччі шосе в Санта-Роза-Біч явно не в настрої фотографуватися. Сумний ведмідь з'явився поруч із дорогою на початку цього тижня і, згідно з повідомленням офісу шерифа округу Волтон у Facebook, швидко привернув небажану увагу автомобілістів, які проїжджали повз.

"Перехожі намагалися зробити селфі з ведмедем, а він явно не в настрої фотографуватися. У ведмедя спостерігаються ознаки сильного стресу", — йдеться в повідомленні.

Великого самця охарактеризували як напруженого і пригніченого. Співробітники поліції закликали громадськість не наближатися до чорного ведмедя.

Після приїзду поліції та біологів ведмідь зник у сусідньому лісі Фото: Walton County Sheriff

Рейнджерів із Комісії з охорони рибних ресурсів і дикої природи Флориди (FWC) направили на розслідування після дзвінка з офісу шерифа, який повідомив про натовпи глядачів, що зупиняються, аби сфотографувати ведмедя, що сидів поруч із телеграфним стовпом. До моменту прибуття офіцерів і біологів ведмідь втік у сусідній ліс.

"Ведмідь, схоже, не був поранений. Можливо, він просто перегрівся і відпочивав, перш ніж рушити далі", — йшлося в повідомленні поліції.

Видання зазначає, що чорні ведмеді — звичайне явище в багатьох районах Флориди, особливо навесні й влітку, коли молоді особини починають залишати рідні місця своїх матерів і шукати нові місця проживання.

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