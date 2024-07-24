87-летняя бабушка выиграла миллион в лотерею: она с 1994 года не меняла свой "счастливый номер"

Одри Кобб неизменно участвовала в каждом розыгрыше, используя в билетах одинаковую комбинацию чисел с 1994 года.

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87-летняя Одри Кобб из Великобритании, которая вписывала одни и те же номера во время каждого лотерейного розыгрыша с 1994 года, наконец победила. Женщина сорвала огромный джекпот — миллион фунтов стерлингов. Об этом пишет издание Metro.

Сын Одри, 67-летний Дэвид, начал играть в Национальную лотерею вскоре после того, как она была основана, и убедил попробовать свою мать и родных сестер — 55-летнюю Кэрол Ноббс и 60-летнюю Сандру Дигби. С тех пор семья неизменно участвовала в каждом розыгрыше, используя одни и те же номера.

Дэвид всегда верил в победу, но когда это наконец произошло, был настолько поражен, что проехал на велосипеде 10 миль, чтобы осмыслить событие.

"У нас было несколько небольших побед раньше, но на этот раз я стал настоящим героем для своих сестер, подарив каждой по 250 000 фунтов", — рассказывает он.

Судьбоносные результаты розыгрыша объявили в субботу, 22 июня Фото: Metro

Судьбоносные результаты розыгрыша объявили в субботу, 22 июня. Семья угадала пять основных чисел, а также бонусный номер. Выигрыш в миллион фунтов они решили разделить на четыре части между Одри и ее детьми.

"Это невероятное событие, особенно для моей сестры Кэрол. После нескольких сложных лет она уже не верила, что сможет купить собственный дом", — говорит Дэвид.

Первой о выигрыше узнала его жена Линда, которая проверила приложение Национальной лотереи на следующее утро после розыгрыша.

Каждый член семьи уже имеет планы на свою часть денег. Кэрол нашла новый дом, чтобы не арендовать жилье, а Сандра мечтает купить новый автомобиль.

Каждый член семьи уже имеет планы на свою часть денег Фото: Metro

Напомним, ранее Фокус писал о Говарде Кендалле-младшем из Плимута (штат Массачусетс, США), который благодаря вещему сну выиграл 1 миллион долларов. По словам победителя, он планирует разделить свой выигрыш с детьми и внуками.

Также мы сообщали, что супруги выиграли 27 млн долларов, "взломав код" для победы в лотереях. Их подвиги стали темой художественного фильма "Большая игра Джерри и Мардж", который вышел в 2022 году. Муж и жена играли в лотереи в течение девяти лет.