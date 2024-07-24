87-річна бабуся виграла мільйон у лотерею: вона з 1994 року не міняла свій "щасливий номер"

Одрі Кобб незмінно брала участь у кожному розіграші, використовуючи у білетах однакову комбінацію чисел з 1994 року.

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87-річна Одрі Кобб з Великої Британії, яка вписувала одні й ті ж номери під час кожного лотерейного розіграшу з 1994 року, нарешті перемогла. Жінка зірвала величезний джекпот — мільйон фунтів стерлінгів. Про це пише видання Metro.

Син Одрі, 67-річний Девід, почав грати у Національну лотерею незабаром після того, як вона була заснована, і переконав спробувати свою матір та рідних сестер — 55-річну Керол Ноббс та 60-річну Сандру Дігбі. З того часу родина незмінно брала участь у кожному розіграші, використовуючи одні й ті самі номери.

Девід завжди вірив у перемогу, але коли це нарешті сталося, був настільки вражений, що проїхав на велосипеді 10 миль, аби осмислити подію.

"У нас було кілька невеликих перемог раніше, але цього разу я став справжнім героєм для своїх сестер, подарувавши кожній по 250 000 фунтів", — розповідає він.

Доленосні результати розіграшу оголосили в суботу, 22 червня Фото: Metro

Доленосні результати розіграшу оголосили в суботу, 22 червня. Родина вгадала п'ять основних чисел, а також бонусний номер. Виграш у мільйон фунтів вони вирішили розділити на чотири частини між Одрі та її дітьми.

"Це неймовірна подія, особливо для моєї сестри Керол. Після кількох складних років вона вже не вірила, що зможе мати власний будинок", — каже Девід.

Першою про виграш дізналася його дружина Лінда, яка перевірила додаток Національної лотереї наступного ранку після розіграшу.

Кожен член родини вже має плани на свою частку грошей. Керол знайшла новий будинок, аби не орендуватиме житло, а Сандра мріє купити новий автомобіль.

Кожен член родини вже має плани на свою частку грошей Фото: Metro

Нагадаємо, раніше Фокус писав про Говарда Кендалла-молодшого з Плімута (штат Массачусетс, США), який завдяки віщому сну виграв 1 мільйон доларів. За словами переможця, він планує розділити свій виграш із дітьми та онуками.

Також ми повідомляли, що подружжя виграло 27 млн доларів, "зламавши код" для перемоги в лотереях. Їхні подвиги стали темою художнього фільму "Велика гра Джеррі та Мардж", який вийшов у 2022 році. Чоловік і дружина грали в лотереї протягом дев'яти років.