Это был хаос: самолет совершил аварийную посадку после странного поведения пассажирки (видео)

Пилоту пришлось остановить самолет из-за того, что в волосах одной из пассажирок обнаружили нечто страшное.

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Иногда самолету приходится совершать аварийную посадку из-за неисправности самолета или технических неполадок, но то, что произошло на одном рейсе American Airlines, было, безусловно, из ряда вон выходящим. Об этом рассказал Итан Джудельсон, который летел на рейсе, направлявшемся в Нью-Йорк из Лос-Анджелеса после того, как его перенаправили в Финикс, в TikTok.

До того, как появились дальнейшие подробности, Джудельсон заявил в видео TikTok, что American Airlines поделились небольшими подробностями о том, почему им пришлось изменить маршрут.

По словам пользователя TikTok, полет был хаосом.

"Я оглядываюсь, на земле никого нет. Я думаю: "Не может быть, чтобы все было так ужасно. Но мы приземляемся, и как только мы приземляемся, эта женщина через проход от меня вскакивает и бросается в переднюю часть самолета", — объяснил он.

Далее мужчина рассказал о довольно странной ситуации.

"Это было похоже на одного из тех людей, которые, как только загорается сигнал "пристегните ремни", встают и пытаются первыми дотянуться до своей сумки. И вот девушка рядом со мной… мы оба подумали: "Почему она так торопится выйти? Мы все вместе выходим, успокойтесь", — говорит Итан Джудельсон.

Сотрудники за бортом рейса продолжали говорить пассажирам, что более подробная информация будет предоставлена ​​после приземления, по словам Джудельсона.

Однако пассажир утверждает, что единственное, что сказали путешественникам, это то, что им придется ждать 12 часов, прежде чем их путешествие продолжится.

"Прямо после приземления в Финиксе мы все получаем электронное письмо со словами: "Вот ваш ваучер на отель". И мы такие: "Отель, мы что, здесь останавливаемся?" — добавил Джудельсон.

В заявлении, предоставленном People, представитель American Airlines сказал: "15 июня рейс 2201 American Airlines, следовавший из Лос-Анджелеса (LAX) в Нью-Йорк (JFK), был перенаправлен в Финикс (PHX) из-за медицинских потребностей клиента".

Позже создатель TikTok узнал, что, по всей видимости, была вспышка вшей. Об этом он подслушал, как другая группа пассажиров обсуждала, почему произошла аварийная посадка.

"По-видимому, эти две девушки увидели насекомых, выползающих из волос женщины… и сообщили об этом бортпроводнику", — сказал Джудельсон в видео TikTok.

К счастью, пассажиры в конечном итоге добрались до Лос-Анджелеса.

Напомним, ранее Фокус писал о пилоте авиакомпании American Airlines Джеффе Фелле, который произнес чрезвычайно трогательную прощальную речь и довел до слез пассажиров рейса в Чикаго, часть из которых были его родственниками. Мужчина отдал авиационной службе аж 32 года, а теперь уходит на заслуженный отдых.

Также мы рассказывали о пилоте, посадившем самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.