Это был хаос: самолет совершил аварийную посадку после странного поведения пассажирки (видео)
Пилоту пришлось остановить самолет из-за того, что в волосах одной из пассажирок обнаружили нечто страшное.
Иногда самолету приходится совершать аварийную посадку из-за неисправности самолета или технических неполадок, но то, что произошло на одном рейсе American Airlines, было, безусловно, из ряда вон выходящим. Об этом рассказал Итан Джудельсон, который летел на рейсе, направлявшемся в Нью-Йорк из Лос-Анджелеса после того, как его перенаправили в Финикс, в TikTok.
До того, как появились дальнейшие подробности, Джудельсон заявил в видео TikTok, что American Airlines поделились небольшими подробностями о том, почему им пришлось изменить маршрут.
По словам пользователя TikTok, полет был хаосом.
"Я оглядываюсь, на земле никого нет. Я думаю: "Не может быть, чтобы все было так ужасно. Но мы приземляемся, и как только мы приземляемся, эта женщина через проход от меня вскакивает и бросается в переднюю часть самолета", — объяснил он.
Далее мужчина рассказал о довольно странной ситуации.
"Это было похоже на одного из тех людей, которые, как только загорается сигнал "пристегните ремни", встают и пытаются первыми дотянуться до своей сумки. И вот девушка рядом со мной… мы оба подумали: "Почему она так торопится выйти? Мы все вместе выходим, успокойтесь", — говорит Итан Джудельсон.
Сотрудники за бортом рейса продолжали говорить пассажирам, что более подробная информация будет предоставлена после приземления, по словам Джудельсона.
Однако пассажир утверждает, что единственное, что сказали путешественникам, это то, что им придется ждать 12 часов, прежде чем их путешествие продолжится.
"Прямо после приземления в Финиксе мы все получаем электронное письмо со словами: "Вот ваш ваучер на отель". И мы такие: "Отель, мы что, здесь останавливаемся?" — добавил Джудельсон.
В заявлении, предоставленном People, представитель American Airlines сказал: "15 июня рейс 2201 American Airlines, следовавший из Лос-Анджелеса (LAX) в Нью-Йорк (JFK), был перенаправлен в Финикс (PHX) из-за медицинских потребностей клиента".
Позже создатель TikTok узнал, что, по всей видимости, была вспышка вшей. Об этом он подслушал, как другая группа пассажиров обсуждала, почему произошла аварийная посадка.
"По-видимому, эти две девушки увидели насекомых, выползающих из волос женщины… и сообщили об этом бортпроводнику", — сказал Джудельсон в видео TikTok.
К счастью, пассажиры в конечном итоге добрались до Лос-Анджелеса.
Напомним, ранее Фокус писал о пилоте авиакомпании American Airlines Джеффе Фелле, который произнес чрезвычайно трогательную прощальную речь и довел до слез пассажиров рейса в Чикаго, часть из которых были его родственниками. Мужчина отдал авиационной службе аж 32 года, а теперь уходит на заслуженный отдых.
Также мы рассказывали о пилоте, посадившем самолет посреди оживленной дороги в час пик. Из-за неожиданного появления воздушного средства движение транспорта в обоих направлениях было затруднено, пока на место происшествия выезжали экстренные службы.