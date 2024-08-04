$1000 из-за внезапного дождя: женщине удалось получить компенсацию за неправдивый прогноз погоды

Девушка подготовилась к солнечной погоде, но на улице пошел дождь и она заболела.

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Женщина пыталась подать в суд на синоптика за то, что он ошибся в прогнозе погоды, и в итоге получила 1000 долларов. Об этом сообщает издание Unilad.

Когда мы проверяем прогноз утром, мы никогда не доверяем ему на 100 процентов. В конце концов, сколько раз говорилось, что дождя не будет, но, тем не менее, время от времени шли ливни? Вот почему прогноз погоды — это скорее предсказание, а не факты.

Но, по данным юридической конторы Kahane Law Office, еще в 2015 году женщина в Израиле фактически пыталась подать в суд на Channel 2, а также на синоптика Дэнни Рапа, за то, что они предсказали солнечную погоду, хотя на самом деле шел дождь и был шторм.

Женщина потребовала 1000 долларов в качестве возмещения ущерба после того, как она вышла из дома в одежде, подходящей для солнечной погоды, и попала в шторм.

Она говорит, что в итоге подхватила грипп, пропустила четыре рабочих дня и потратила 38 долларов на лекарства. Пострадавшая также говорит, что страдала от стресса из-за неправильного прогноза и попросила извинений у самого Рапа.

Что ж, телеканал фактически урегулировал его вне суда, дав женщине запрошенные ею 1000 долларов и принес извинения. Результат заставил многих людей задуматься, могут ли другие подать иски против синоптиков и, что еще важнее, выиграют ли они?

Между тем, некоторые отметили, что урегулирование во внесудебном порядке с выплатой 1000 долларов могло бы обойтись телеканалу дешевле, чем нанимать адвокатов для ведения дела в суде.

Напомним, 31 июля сообщалось, когда волна африканской жары до +40 накроет Украину. Повышение температуры произойдет в первой декаде месяца. По словам синоптика Игоря Кибальчича, быстрее всего жара доберется до западных и южных областей Украины.