"Работа мечты": в Берлинский зоопарк требуется купальщик бегемотов, что нужно делать

Как рассказала директор зоопарка Кристан Керн, работа по уходу за животными требует больших усилий. Это означает дежурство 365 дней в год, независимо от погоды, требует определенного уровня, гибкости и физической подготовки.

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Берлинский зоопарк разместил вакансию купальщика бегемотов. Об этом пишет издание Bild.

Как сказано на сайте учреждения, зоопарк может предложить настоящую "работу мечты". Так, нужны люди, которые помогут маленьким бегемотам привыкнуть к воде.

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"У нас около 200 обученных смотрителей зоопарка, которые следят за тем, чтобы 25 000 животных в Берлинском зоологическом саду чувствовали себя хорошо. В настоящее время мы ищем опытных смотрителей зоопарков в области толстокожих животных, аквариумов и Гималаев, которые смогут принять участие и практиковать свою профессию со страстью, сочувствием и энтузиазмом", — рассказала Кристан Керн, директор зоологии Берлинского зоопарка.

По ее словам, работа по уходу за животными требует больших усилий. Это означает дежурство 365 дней в год, независимо от погоды, требует определенного уровня, гибкости и физической подготовки.

Сообщается, что в перечне вакансий также есть плотник для создания кроваток под маленьких панд, выгульщик лошадей и прочие.

Журналисты отметили, что 3 июня в зоопарке родилась девочка-гиппопотам. Сейчас она учится находиться в воде. Хотя бегемоты проводят там большую часть жизни, они плохо плавают, предпочитая ходить по дну. Малышка отталкивается ото дна и вытягивает голову вверх. Смотритель должен следить за уровнем воды и помогать ей.

Ранее сообщалось, что мужчина поймал огромного сома на розовую удочку дочери. Джон Тайлер Рутерфорд поймал канального сома длиной 110 см и весом 21 кг, побив оба рекорда штата.

Также Фокус писал, что попугай установил рекорд, опознав правильно нужные предметы. 4-летний попугай правильно опознал жука, книгу и носки. Далтон и Виктория Мейсон, которые обучали птицу, назвали ее "послом для животных".