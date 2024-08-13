Названа историческая причина, почему в женских брюках нет больших карманов

В женской одежде значительно меньше карманов или они очень маленькие: туда не положишь ничего, кроме ключей. Пользователи сети попытались разобраться, почему так сложилось.

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Если сравнить размер карманов в мужских и женских брюках, то можно заметить, что они существенно отличаются по размеру. Вместо того чтобы положить телефон, кошелек и ключи в карманы, большинство женщин вынуждены везде носить с собой сумочку. Один из пользователей Reddit поинтересовался, почему так сложилось, на тематическом форуме.

По данным How Stuff Works, к мужской одежде карманы начали пришивать около 400 лет назад, но в женских нарядах их почему-то изымали. Считается, что это делалось для того, чтобы сохранить стройные силуэты, ведь вещи утяжеляли фигуру, якобы придавая ей непривлекательную форму.

Также существует мнение, что таким образом дам пытались лишить некоторых прав и свобод, в частности в карманах они могли переносить вещи для самостоятельных путешествий или решения тайных дел.

Все изменилось в 1891 году, когда общество The Rational Dress Society впервые начало пришивать карманы к платьям. Через несколько десятилетий после этого, в 1920-х годах, дизайнер Коко Шанель добавила карманы к пиджакам, а в 1970-х годах они появились и в джинсах.

Впрочем, до сих пор в женской одежде значительно меньше карманов или они очень маленькие: туда не положишь ничего, кроме ключей. Пользователи сети также выдвинули свои неожиданные версии.

Считалось, что вещи в карманах "портят" женскую фигуру Фото: Freepik

"Большинство женщин носят сумочки, и хотят иметь не большие карманы, а более эстетичный вид. Компании не хотят разрабатывать, производить, продавать и доставлять одежду, которая не будет продаваться. Это просто того не стоит", — отметил один из пользователей сети.

Другая женщина добавила: "Я заметила огромную разницу между карманами в мужской и женской одежде только недавно, когда примерила мужские джинсы и буквально смогла просунуть руки через карманы до половины бедра. Особенно раздражает то, что я не могу постоянно носить сумочку на работе".

"Как-то на свадьбе я познакомилась с дизайнером одежды Zara. Попросила ее разработать большее количество карманов на одежде. Она терпеливо ждала окончания моей тирады, а потом ответила: "Да, я всегда делаю карманы на всех моделях, но бухгалтерия просит это убрать". По ее словам, если обойтись без двух карманов на паре брюк, то в итоге можно получить от 60 до 80 тысяч долларов прибыли". Далее она перечислила все пуговицы, подкладки, принты, пока мне не стало понятно, что модой на самом деле управляют не дизайнеры, а бухгалтера", — добавила еще одна участница обсуждения.

Напомним, ранее Фокус писал, что женщина по имени Колетт случайно узнала, что на протяжении 35 лет неправильно произносила свое имя. Подробнее об этом она рассказала на одном из тематических форумов в Reddit.

А вот будущая мама пожаловалась на мужа, который фанатично относится к теме здоровья и критикует ее за пристрастие к фастфуду, пытаясь взять под контроль семейный рацион. Однажды он нашел чек женщины из McDonald's и "чуть не сошел с ума".