Уличный знак стал "кошмаром" для водителей из-за одной причудливой особенности (фото)

Пользователь TikTok с ником Scouser with a Drone остался в недоумении от необычного дорожного указателя. Мужчина заявил, что никогда в жизни не видел ничего подобного.

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Уличный знак в Ливерпуле (Англия) оставил некоторых автомобилистов в недоумении из-за своей длины. Некоторые водители прозвали его "кошмаром" после того, как кадры с ним стали популярными в соцсетях. Об этом пишет Daily Star.

Пользователь TikTok с ником Scouser with a Drone остался в недоумении от необычного дорожного знака. Мужчина заявил, что никогда в жизни не видел ничего подобного.

"Посмотрите на размер этого уличного знака. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Ничего себе. Есть ли необходимость в таком размере?" — говорил он.

Знак, о котором идет речь, указывает на начало Саутбрук-роуд (Southbrook Road), которая, как следует из знака, ведет к Силвербрук-роуд (Silverbrook Road), Мейтри-Клоуз (Maytree Close) и Маллреа-Клоуз (Mullrea Close). На этой дороге находится социальный клуб St Cyril's Social Club, а неподалеку — школа Millstead School Netherley South.

Уличный знак в Ливерпуле (Англия) оставил некоторых автомобилистов в недоумении из-за своей длины Фото: Liverpool Echo

Многие пользователи соцсетей разделили мнение мужчины.

"Как человек, живущий на этой дороге, я могу подтвердить, что это кошмар для такси", "Ливерпульские дорожники: будем ли мы строить прямые дороги и маршруты или тупики и добавлять 10 минут к дню каждого без причины", "Правильное эссе", "Слишком длинное", "У бедного почтальона, наверное, голова идет кругом, когда он читает все это", "Вывеска больше, чем бунгало моего дедушки", — писали они.

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